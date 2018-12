El govern espanyol inverteix 2.000 milions d'euros en un pla de xoc contra l'atur juvenil

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres un pla de xoc contra l'atur juvenil dotat amb 2.000 milions d'euros per reduir la taxa d'atur juvenil, que en el tercer trimestre d'aquest any es va situar per sobre del 33% entre els joves menors de 25 anys. El pla, que tindrà una durada de tres anys (2019-2021), inclou una bateria de mesures per facilitar la cerca de feina als joves i per promoure els contractes indefinits.

L'objectiu és reduir l'atur juvenil 10 punts en tres anys, fins al 23,5%. "Hem de reduir considerablement el nombre de persones que ni estudien ni treballen", ha subratllat la ministra de Treball, Magdalena Valerio, després de la reunió del consell de ministres. Les 50 mesures del pla inclouen la contractació de 3.000 nous orientadors laborals i el foment de la formació, especialment en competències clau com les digitals o les lingüístiques. "És un pla ambiciós", ha apuntat.

Pressupostos generals

El consell de ministres també ha aprovat el pla d'estabilitat pressupostària, amb els objectius de dèficit púbic i deute. És el mateix que va portar al Congrés al juliol, i que va ser rebutjat per la cambra. La presentació una segona vegada del pla és un tràmit necessari per poder presentar els pressupostos del 2019. "Ens hi obliga la llei d'estabilitat pressupostària", ha subratllat la ministra portaveu, Isabel Celaá. Segons el pla, el dèficit públic d'aquest any serà del 2,7% del PIB i de l'1,8% el 2019.

Si fins ara el govern espanyol dubtava de si portar o no al Congrés els pressupostos davant la manca de suports polítics per aprovar-los, després de les eleccions andaluses del 2 de desembre, el president Pedro Sánchez va anunciar que finalment els presentarà al gener. Per fer-ho legalment necessita tornar a posar sobre la taula el pla d'estabilitat, encara que sigui rebutjat.

100 milions destinats a la ciència

En aquest consell de ministres s'ha aprovat també un programa de 100 milions d'euros destinats a impulsar la ciència, la investigació i la innovació. Dins d'aquest programa, estan inclosos 4 subprogrames del pla estatal de R+D. El programa inclou beques, com la Ramón y Cajal, que està dirigida a "la recuperació d'investigadors que estiguin a l'estranger", tal com ha explicat la ministra portaveu.

A més, amb aquesta ajuda, el govern espanyol té la intenció de fomentar que els beneficiaris de la beca puguin dedicar-se de "manera exclusiva" a la investigació. Una altra de les ajudes serà la Juan de la Cierva, que destinarà 11 milions a la formació i 20 milions a la incorporació de joves doctors, és a dir, joves que acabin d'obtenir el doctorat. Finalment, una partida de 7 milions anirà destinada al personal de suport tècnic, "personal que doni suport a a la investigació", ha afirmat Celaá.

Persones amb discapacitat

El consell de ministres també ha aprovat l'avantprojecte de llei de reforma de l'article 49 de la Constitució espanyola per actualitzar la definició de les persones amb discapacitat. L'article 49 s'hi refereix amb els termes 'disminuïts' i 'minusvàlids'. Celaá ha explicat que la proposta és "retirar termes tan obsolets i injustos" i substituir-los per la definició de "persones amb discapacitat".