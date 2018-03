La policia alemanya deté Puigdemont quan entrava al país des de Dinamarca

La policia alemanya ha detingut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan acabava de travessar amb cotxe la frontera des de Dinamarca, arran de l'euroordre de detenció cursada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, segons ha informat l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, al seu compte de Twitter.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de marzo de 2018

Segons l'advocat, el "tracte ha estat correcte en tot moment". Ara mateix Puigdemont és en una comissaria i la seva defensa jurídica està en marxa. Alonso-Cuevillas ha assegurat que el president es dirigia a Bèlgica "per posar-se, com sempre, a disposició de la justícia belga".

La policia alemanya ha confirmat a Efe que Puigdemont ha estat detingut a les 11:19h hora local a l'autopista A7, direcció sud, i ha quedat a disposició policial. La retenció l'ha efectuat una patrulla policial quan Puigdemont entrava en territori alemany en el tram nord de l'autopista, que comunica Dinamarca amb Alemanya. Segons la revista alemanya 'FOCUS', els serveis secrets espanyols tenien controlat a Puigdemont i han avisat a la policia alemanya de la seva arribada al país

Per la seva banda, el govern espanyol ha informat en un comunicat que ja ha rebut la confirmació oficial per part de les autoritats alemanyes de la detenció de Puigdemont, i assegura que a continuació es faran "els tràmits habituals en el sistema europeu de cooperació policial i judicial". La Fiscalia, a més, ha informat que ja està realitzant les gestions pertinents amb la Fiscalia Alemanya i Eurojust (l'agència de la Unió Europea encarregada del reforç de la cooperació judicial entre els Estats membres) per enllestir tota la documentació i material necessari "per fer efectiva l'euroordre" contra Puigdemont.