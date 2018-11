Els partits polítics podran enviar propaganda electoral per vies digitals als ciutadans sense el seu consentiment

La nova llei de protecció de dades va passar ahir el seu últim tràmit parlamentari per a la seva aprovació. Entre les possibilitats que obrirà aquesta nova llei hi ha el fet que els partits polítics puguin enviar propaganda electoral als ciutadans a través de vies com el WhatsApp, el correu electrònic o les xarxes socials sense que es necessiti un consentiment previ dels usuaris. Les formacions polítiques ho podran fer durant el període de campanya electoral. Segons estableix la normativa en el seu article 58 bis, els partits polítics podran utilitzar "les dades personals" dels ciutadans que obtinguin "en pàgines web i altres fonts d'accés públic".

Ahir la cambra alta va aprovar aquesta llei, però ho va fer enmig de polèmica per la redacció, precisament, d'aquest punt de la normativa que afecta l'ús de les dades personals dels ciutadans amb finalitats polítiques. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va manifestar poc abans que s'aprovés la normativa que la llei no permetrà el tractament de dades de les persones per elaborar perfils basats en opinions polítiques, tal com havien denunciat alguns juristes i col·lectius de la societat civil.

De tota manera, diversos grups amb representació a la cambra alta, especialment Units Podem, van ser crítics amb el text per les mancances que, defensen, té la redacció de la normativa quan es fa referència al rastreig de dades personals per part de partits. Així, la senadora Celia Cánovas va anunciar que el seu grup portarà al Tribunal Constitucional aquesta qüestió per tal d'exigir garanties que els ciutadans estaran realment protegits amb aquesta llei.

Els senadors de Compromís, EH Bildu i Nueva Canaria han votat també en contra pel mateix motiu, mentre que els grups majoritaris es van mostrar tranquils amb la redacció de la normativa i van criticar el canvi de posició dels parlamentaris que al Congrés havien donat suport a la llei. En la seva intervenció, la senadora socialista Begoña Nasarre va dir que aquesta llei és un "gran pas endavant" per garantir la seguretat jurídica dels ciutadans pel que fa a la protecció de les seves dades personals i situar una altra vegada el país al capdavant en aquesta matèria perquè s'inclouen en la norma una carta de drets digitals.