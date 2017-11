Podem portarà al Tribunal Constitucional l'aplicació de l'article 155 a Catalunya

Els comuns, avalats per Podem, s'anticipen a la campanya electoral. El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest dijous que el seu grup parlamentari presentarà un recurs dilluns que ve per portar al Tribunal Constitucional l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. "Ho recorrerem pròximament. Estem firmant per fer-ho", ha afirmat el líder del partit lila als passadissos del Congrés. Iglesias ho ha explicat un dia després que ERC el reptés a promoure un recurs d'inconstitucionalitat, en comptar amb els 50 diputats necessaris -ara en tenen 67- per fer-ho. Fonts de la confluència apunten que es tracta d'una proposta d'En Comú Podem i que el partit lila a escala estatal ha decidir sumar-s'hi per fer viable la suma de representants.

Paral·lelament, el PDECat també treballa en un recurs de les mateixes característiques i, en declaracions als mitjans, Jordi Xuclà ha defensat presentar una proposta conjunta de les forces sobiranistes juntament amb Podem. "Des de dimarts que hi treballem", ha assenyalat Xuclà, després que el partit lila hagi encarrilat la seva iniciativa en solitari. Segons ha explicat el coordinador de diputats i senadors del PDECat, l'aplicació "desbordant" de l'article 155 no es correspon amb l'ànim amb el qual es va crear. Segons el seu punt de vista, no és procedent dissoldre el Parlament i cessar tot el Govern en virtut d'aquest precepte constitucional.

"No ho fem per aquells que són coresponsables de la situació", ha denunciat el diputat d'En Comú Podem Josep Vendrell en roda de premsa des del Congrés, en una crítica al PDECat i ERC. Així, ha tancat la porta a presentar-lo de manera conjunta amb els partits independentistes. "No necessitem el suport de cap grup més, i tampoc volem, perquè en són corresponsables", ha apuntat. El representant d'En Comú Podem ha admès que el PDECat es va interessar per consensuar una única proposta però el partit lila va deixar clar d'inici que per "coherència política" volia presentar-lo en solitari.

Joan Tardà: "No ens han convidat"

En roda de premsa al Congrés, el portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha "celebrat" la iniciativa del grup confederal de Podem i ha recordat que la seva formació ja havia sol·licitat els últims dies que tiressin endavant el recurs, ja que tenien prou diputats per fer-ho. "No enteníem per què trigaven tant", ha apuntat. Tanmateix, Tardà ha subratllat la voluntat de Podem de treure pit amb la proposta: "No ens han convidat a sumar-nos". "En cas que ens convidin, ens ho plantejarem, i és de suposar que ens hi afegirem". Tot i això, Tardà ha deixat clar que ERC sempre ha sigut "molt crítica" amb el TC perquè està, diu, "contaminat pel partidisme".

"Existeix des de Podem un debat molt viu de com encarar la qüestió catalana", ha assenyalat Tardà, que ha afirmat que ERC no ha tingut converses amb Podem per no "posar-nos en casa aliena"; tampoc n'ha tingut, diu, amb el PDECat.

Podem ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 des que el govern espanyol va començar a plantejar-se aquesta mesura. De totes maneres, fins ara no havia apostat públicament per recórrer-lo davant dels tribunals, una possibilitat que sí que havia posat sobre la taula el seu soci català d'En Comú, però sense arribar a posar-la en marxa fins ara. Podem sí que va recórrer a finals de setembre davant del Tribunal Suprem els controls imposats pel ministeri d'Hisenda a la Generalitat de Catalunya, perquè entenia que suposaven la intervenció de la comunitat autònoma però sense recórrer a l'article 155 de la Constitució, que obre la porta a aquesta via.

Precisament aquest dijous s'ha votat la iniciativa del PDECat al Congrés que instava el govern espanyol a derogar l'aplicació del 155. La proposta ha quedat rebutjada amb els vots contraris de PP, Cs i PSOE, els partits que van donar suport a Rajoy amb la intervenció de l'autonomia.