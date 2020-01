El PP rebutja a l’Eurocambra pressionar Polònia i Hongria per la seva deriva autoritària

Els eurodiputats del PP, encapçalats per Dolors Montserrat, van votar ahir en contra d’una resolució del Parlament Europeu que demana més mà dura del Consell de la Unió Europea davant la deriva autoritària de Polònia i Hongria. Els populars espanyols es desmarquen així del seu propi grup, el Partit Popular Europeu (PPE), i mostren el seu suport als partits ultraconservadors Fidesz de Viktor Orbán i a Justícia i Llei (PiS en polonès) de Jaroslaw Kaczynski. Els populars van votar en la mateixa línia que Vox, inscrit dins dels Conservadors i Reformistes Europeus.

En la proposta, aprovada per una àmplia majoria amb 446 vots a favor, 178 en contra i 41 abstencions, l’Eurocambra destaca que la situació segueix empitjorant als dos països des de l’inici de l’aplicació del procediment de l’article 7 del Tractat de la Unió Europea. Aquesta és una eina de les institucions per reconduir el comportament dels estats membres que incompleixin els valors bàsics de la Unió Europea com l’estat de dret o els drets humans. En última instància, pot acabar amb la retirada del dret a vot dels països al Consell Europeu.

El Parlament demana que les accions i les audiències del Consell es facin de “manera regular, estructurada i oberta”. A més, considera que els estats membres han fallat en el seu objectiu d’impedir un empitjorament de la situació tant a Polònia com a Hongria.

El rebuig dels populars espanyols a la resolució s’entén com una mostra de suport a l'Hongria d’Orbán i al seu partit, que forma part del PPE i compta amb 13 escons al Parlament Europeu. Tot i això, la postura dels espanyols no és la majoritària dins de l’organització europea. El PPE, ara dirigit per l’expresident del Consell Europeu Donald Tusk, va suspendre fa uns mesos el Fidesz i decidirà en les pròximes setmanes si l’expulsa del grup. De fet, el polonès Tusk sempre s’ha mostrat molt contundent contra les reformes judicials del PiS al seu país d’origen, que posen en entredit la independència del sistema judicial.

El desembre del 2017 Polònia va convertir-se en el primer país de la Unió Europea contra el qual s’iniciava el procediment de l’article 7. La Comissió Europea havia advertit repetidament contra les reformes del sistema judicial, entre les quals una que obligava a jubilar els jutges més veterans. Dos anys després el procés continua en marxa sense millores.

En el cas d’Hongria va ser el Parlament Europeu qui, el setembre del 2018, va impulsar el principi de l’aplicació de l’article 7. En aquell moment, els populars espanyols van abstenir-se tot i la llibertat de vot que havia acordat el PPE. En aquella resolució, l’Eurocambra mostrava la seva preocupació per “la independència judicial, la llibertat d’expressió, la corrupció, els drets de les minories o la situació de migrants i refugiats”.