"Ciutadans d'Espanya, ara és l'hora": la premsa, sobre la declaració d'independència

1.

"La tarda del 27 d'octubre del 2017 passarà a la història d'Espanya amb la consumació de la farsa que imita la tragèdia d'octubre del 1934. En aquesta ocasió, un Parlament segrestat per les forces colpistes, advertides fins a la nàusea de les conseqüències dels seus actes, va declarar unilateralment la independència i va proclamar la República Catalana sense mirar enrere per comprovar si els seguia el seny, la legalitat o el suport exterior. Cap d'aquestes raons els seguia ja des de fa temps. Però no els va importar".

"Potser el precedent més ajustat al que va passar aquest divendres l'ofereix el 23 de febrer del 1981. Amb la diferència que ni Tejero aspirava a la fractura de la nació, sinó a prendre el poder sobre tota ella, ni va intentar emparar el seu disbarat en mandats o lleis paral·leles que diluïssin la seva talossa responsabilitat a tricorni descobert. En el que s'han d'assemblar els dos cops […] és en el desenllaç. Espanya ha de sortir d'aquest tràngol dramàtic com llavors: amb la democràcia reforçada i els colpistes jutjats".

"Esperem de Rajoy tota la contundència precisa per desactivar les trampes que tendiran els rebels. La destitució fulminant de tot el Govern marca un principi d'esperança, però no amaguem els dubtes davant un procés electoral incert. L'Estat s'ho juga tot a envit de restituir la llei. Necessitarà la força, ateses les dimensions de la rebel·lió, però aquesta força és legítima. Tot el poble espanyol empeny al darrere".

2.

"La declaració d'independència aprovada pel ple del Parlament català ha desencadenat la crisi constitucional més greu que ha enfrontat la democràcia espanyola en els seus 40 anys d'existència. La capacitat desestabilitzadora de l'actual situació supera la que va suposar el cop d'estat del 1981 o el terrorisme".

"A l'empara de l'article 155 de la Constitució, el Senat […] ha aprovat la posada en marxa d'una sèrie de mesures […] destinades a restaurar la legalitat constitucional. I ho ha fet de manera legal i transparent, per una majoria clara i legítima de 214 senadors: justament el contrari del que hem vist en un Parlament sotmès, una altra vegada, a un espectacle vergonyós, incloent-hi una patètica votació secreta en què els secessionistes no han aconseguit, amb els seus 70 vots, arribar ni tan sols al llindar de la majoria qualificada necessària per reformar l'Estatut d'Autonomia".

"Amb la dissolució del Parlament i l'avançament electoral al 21 de desembre Rajoy fa el que havia d'haver fet Puigdemont però no es va atrevir".

3.

"Seria un error afirmar que qui ahir va aprovar la declaració unilateral d'independència va ser el Parlament de Catalunya, dissolt ahir pel govern de Mariano Rajoy en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Com a entitat representativa democràtica i legítima, el Parlament va deixar d'existir el 7 de setembre, quan la majoria separatista va consumar el cop contra la Constitució del 1978 i l'Estatut del 2006 en aprovar les lleis de transitorietat jurídica i de referèndum. A partir d'aquell dia va passar a ser una assemblea totalitària, instal·lada en el silenciament de l'oposició".

"El separatisme ha portat Catalunya al nivell de confrontació que volia".

"L'Estat no pot fallar a tants com estan confiant en ell".

4.

"La manera com es va proclamar la independència fa cert el qualificatiu que va aplicar el mateix Rajoy: desperta 'impietat'. El 'procés' va ser fidel a l'obscurantisme i menyspreu a les normes democràtiques bàsiques que l'han acompanyat des de la seva posada en marxa. Ahir, el Parlament va declarar la independència de Catalunya en una sessió que passarà a la història de la ignomínia política".

Cal "recapacitar sobre per què una societat pròspera desenvolupa tal grau d'immaduresa i irresponsabilitat sense atendre's al principi bàsic que les lleis comunes s'han de complir".

5.

"'El Periódico' ha alertat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució podia comportar conseqüències molt nocives per als catalans, i ha emplaçat les parts a evitar el xoc mitjançant el diàleg. Amb la mateixa rotunditat, hem de denunciar que si Catalunya ha estat intervinguda per l'Estat és perquè així ho han volgut el president Carles Puigdemont i el bloc sobiranista que li dona suport al Parlament".

"ERC, el PDECat i la CUP tenen ara un transcendental dilema: promoure l'agitació social i boicotejar les anunciades eleccions, a risc de quedar-se fora del Parlament, o bé presentar candidatures a l'empara de l'ordenament constitucional, abdicant tàcitament de la DUI. Seva és la decisió".

7.

"Catalunya, un país molt donat en temps recents a les jornades històriques, va viure ahir, probablement, la més històrica de totes. O, dit amb més propietat, la més plena de fets històrics".

"Si el camí seguit pel sobiranisme fins a arribar a la declaració d'independència ha inclòs manifestacions massives, pacífiques, exemplars […], l'acció de Rajoy es va distingir ahir pel seu respecte a la llei i el seu caràcter expeditiu".

"No podíem seguir per aquest camí sense comprometre el nostre esforç i el de les generacions que ens van precedir. No podíem continuar destruint el benestar col·lectiu a la recerca d'una il·lusió legítima, però fins ara contraproduent. No podíem seguir cultivant la divisió. Ha arribat el moment que parlin les urnes i ho facin amb garanties. Els catalans tenen ara la paraula. Tots".

8.

"Ens esperen dies difícils en els quals el control del carrer i de les finances seran la clau del futur de la nova República".

"La defensa de les institucions és clau i s'ha de fer des del seny i la voluntat pacífica exercida fins ara en el procés de construcció del nou país, establint els ponts de diàleg per normalitzar la situació i mantenir el país en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat".

9.

Editorial de l'ARA