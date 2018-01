La preocupació per la independència de Catalunya a l'Estat cau, però encara dobla la de l'octubre

La preocupació a Espanya per la independència de Catalunya va continuar en línia descendent al desembre, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), tot i que encara es va situar el doble que a l'octubre, quan va començar a repuntar. Si en el mes en què es va fer el referèndum de l'1-O el 8,8% dels espanyols ho col·locaven entre els principals problemes de l'Estat, al desembre, ja amb l'autonomia catalana arrasada pel 155, i amb les eleccions del dia 21 com a centre de l'atenció, aquest percentatge es va col·locar al 16,7%.

Això, però, suposa un descens considerable respecte al 24,6% que indicaven aquesta preocupació al novembre, quan es va marcar el màxim de la sèrie que recull el CIS.

Aquestes dades situen la independència de Catalunya com el cinquè problema de l'Estat, per darrere de l'atur (66,8%), la corrupció (31,7%), els polítics en general (28,5%) i just per darrere dels problemes de caire econòmic (22,9%). Els tres principals problemes que assenyalen els espanyols pateixen un descens moderat respecte a l'anterior baròmetre, quan havien cedit terreny en favor de la independència, confirmant així la tesi que el Procés ha servit el president espanyol, Mariano Rajoy, per desviar l'atenció sobre alguns dels seus problemes polítics, i especialment la corrupció.