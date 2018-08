La presència de Felip VI tensiona l’acte per les víctimes

“Ja no és el rei de tots els catalans”. La sentència dita a principis d’agost pel president de la Generalitat, Quim Torra, és una mostra més del divorci de Felip VI amb el món sobiranista, que des del seu polèmic discurs del 3 d’octubre sembla definitiu. Les mostres de rebuig de la ciutadania contra el monarca s’han intensificat en els últims mesos i la Moncloa tem que puguin repetir-se amb la seva presència a l’homenatge del pròxim 17 d’agost a les víctimes de l’atemptat. És per això que, segons ha pogut saber l’ARA, representants de l’executiu espanyol han tingut en l’última setmana contactes amb els partits independentistes amb la voluntat de rebaixar el to de cara a la concentració.

L’any passat, tant el rei com el llavors president espanyol, Mariano Rajoy, ja van haver de presenciar una concentració antimonàrquica en l’acte de rebuig als atemptats. De cara a l’homenatge de divendres vinent, el govern de Pedro Sánchez vol evitar que les tibantors tornin a manifestar-se. “L’important és no oblidar per què ens volem congregar, contra el terrorisme i per la solidaritat amb les víctimes”, va recalcar el president espanyol dilluns passat, just després de reunir-se amb el rei a Palma.

Una tesi compartida per l’Ajuntament de Barcelona, que, tot i no haver enviat cap invitació formal al monarca, dona per descomptada la presència de tots els representants institucionals a l’acte. “És un acte obert on els protagonistes han de ser les víctimes i el seu record”, va assegurar dilluns la tinent d’alcalde Laia Ortiz, que va insistir que “tothom” hi és “benvingut”. En canvi, dins del sobiranisme hi ha diferents opinions sobre el tema.

Les concentracions

En el si de l’independentisme el debat és calent. Ni les entitats sobiranistes ni els CDR han convocat cap acte de rebuig contra el rei. De fet, l’ANC i Òmnium han explicitat en els últims dies que renuncien a fer-ho per respecte a les víctimes. En canvi, sí que celebraran un acte el mateix dia a l’exterior de la presó de Lledoners per agrair la feina al cos dels Mossos durant el 17-A i denunciar l’absència de l’exmajor Josep Lluís Trapero i l’exconseller d’Interior Quim Forn en els actes oficials.

El govern català no s’ha pronunciat obertament contra la presència del monarca a la cerimònia, però Torra ja va fer notar dissabte passat que no és benvingut. “No l’hem convidat”, va dir en un aclariment innecessari, perquè la invitació no correspon al Govern sinó a l’Ajuntament de Barcelona. Tot i això, JxCat s’ha alineat amb les entitats i no ha cridat a boicotejar l’homenatge.

Hi insistia dijous passat el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, quan va demanar que la presència de Felip VI no “deixi en segon pla” el reconeixement a les víctimes. En canvi, la CUP va anunciar divendres que, tot i que la seva solidaritat amb els afectats és “total”, no hi haurà representants del partit a l’homenatge a causa de la presència de Felip VI.

Tot plegat, mentre a l’altra banda l’associació Unió Monàrquica d’Espanya ha convocat una manifestació de suport al rei a Canaletes mitja hora abans que comencin els actes de l’homenatge a la plaça Catalunya.

Les víctimes demanen respecte

Ni a favor ni en contra de Felip VI: les víctimes dels atemptats estan “indignades” amb la polèmica, segons explica la responsable de l’àrea de coordinació psicològica de la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats pel Terrorisme (UAVAT), Sara Bosch. “Aquell dia representa reviure un fort patiment”, diu la professional, que està en contacte amb les víctimes: “Moltes no entenen com la societat que es va paralitzar el dia dels atemptats per demostrar que tots som un contra el terrorisme i fer-los costat, ara no ho fa”. Per a Bosch, les reivindicacions són “legítimes, però en aquell moment no toquen”. “La solidaritat es demostra cada dia. El 17-A hauria de servir perquè es parli de com estan els afectats”, sentencia.