El Consell per la República engega un registre de ciutadans per iniciar la "construcció" de l'estat propi

El Consell de la República, l'ens privat que impulsa l'expresident Carles Puigdemont des de l'exili belga, s'ha posat en marxa aquest dimarts amb una presentació pública al Palau de la Generalitat. En un acte ple de solemnitat, amb el Saló Sant Jordi ple de gom a gom de càrrecs institucionals, parlamentaris de JxCat i ERC i l'executiu sencer, l'expresident i l'exconseller Toni Comín, exiliats a Bèlgica, han explicat la tasca del Consell, definit com un ens per avançar cap a la república catalana per "la via dels fets". Puigdemont ha anunciat que el Consell es basarà en la participació ciutadana i en l'impuls de "debats constituents" entre aquella gent que hi vulgui intervenir. És per això que s'obrirà, ha explicat, un registre de ciutadans del Consell per la República per tal de començar a "construir", des d'ara, ha dit, la "construcció" de l'estat propi.

"Al Consell per la República li toca fer república de forma lliure. Ho farem de manera transversal i tecnològica. Sense amenaces perquè a nosaltres no ens poden aplicar el 155", ha dit Puigdemont, en una connexió en directe des de Bèlgica, acompanyat de Comín. En aquest sentit, l'expresident ha considerat que l'independentisme es prepara per una nova "onada de repressió", però que ara estarà més preparat. Tot just avui, ha recordat, fa un any, que va marxar a l'exili després de la declaració d'independència al Parlament.

Lligant l'aniversari de la seva marxa amb el rol que pot jugar a l'estranger, Puigdemont ha dit que el Consell per la República, "amb coordinació amb el Govern", ha de fer "tot allò que no es pot fer amb un estat autoritari".

Per la seva banda, Comín, que gestionarà el dia a dia d'aquest organisme, ha dit que el Consell "neix de la legitimitat" del referèndum de l'1 d'octubre. "L'1-O no va ser en va, el Consell defensarà el seu mandat", ha reiterat l'exconseller, que ha afegit que el nou organisme tindrà la funció de buscar el "reconeixement internacional de l'autodeterminació de Catalunya".

Aquest dimarts, posteriorment a la reunió del Consell Executiu, la portaveu, Elsa Artadi, ha assegurat que el Consell no intervindrà en les decisions del dia a dia del Govern i es finançarà amb diner privat. Ara bé, sí que ha afirmat que tindrà "interacció" amb les institucions i li ha reservat un "rol important" en "l'articulació del moviment independentista".

El passat dilluns 22 d'octubre, Puigdemont va reunir partits i entitats independentistes a Waterloo per explicar-los el funcionament d'aquest organisme. En principi, està previst que el proper 8 de desembre convoqui tots els actors sobiranistes en una assemblea a Bèlgica.

Torra: "No hem vingut aquí a gestionar l'autonomia"

Després dels parlaments de l'expresident i l'exconseller exiliat, ha clos l'acte el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha fet gala del "compliment d'un compromís" fixat en el debat d'investidura. Per al cap de l'executiu, el Consell és una via d'"acció republicana" que s'ha de coordinar amb les institucions i amb la mobilització al carrer. "No hem vingut aquí a gestionar una autonomia", ha assegurat el president, que ha dit que després de la "repressió" només queda "avançar cap a la llibertat".

Per la seva banda, el vicepresident, Pere Aragonès, ha afirmat que el Consell "neix per ser un espai lliure de defensa de l'autodeterminació de Catalunya", remarcant, això sí, que es tracta d'una entitat de dret privat i que no es finançarà amb diners públics, tal com ha dit aquest migdia Elsa Artadi.

Concentració a plaça Sant Jaume

Paral·lelament a la presentació, centenars de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume per donar suport a l'inici del Consell per la República. Dissabte, en el marc de la fundació de la Crida Nacional per la República, el president Torra va animar als independentistes a concentrar-se aquest dimarts a la plaça Sant Jame per donar suport a la iniciativa. A través de Twitter, Junts per Catalunya animava avui a la ciutadania: