El president de PP de Guipúscoa rebutja acords amb Vox

El president del PP a Guipúscoa, Borja Sémper, ha rebutjat aquest dijous en una entrevista a Radio Euskadi que la seva formació pacti amb Vox. "Crec que el PP ha de buscar pactes amb altres formacions amb les quals comparteix principis d’estabilitat, pacte constitucional i concòrdia nacional, i crec que Vox ha vingut a trencar aquests grans consensos que giren a l’entorn de la concòrdia, pel seu to, pel fons del discurs i per les matèries que vol posar sobre la taula", ha dit.

Segons Sémper, el PP no ha de competir amb Vox "a veure qui té la bandera més gran" sinó que ha de defugir el "populisme" de la formació de Santiago Abascal. En aquest sentit, ha assegurat que el seu partit ha de mantenir la "serenitat" i evitar fórmules "essencialistes" que vagin més enllà del que diu la Constitució.

En aquest sentit, ha alertat que els populars no han d’entrar en cap "mercadeig" amb Vox sobre les mesures contra la violència de gènere, tal com reclama la formació de Santiago Abascal per donar suport al canvi de govern a Andalusia. Sémper ha recordat que el pacte contra la violència de gènere no només és fruit del "consens", sinó que no pot ser objecte de "frivolització". "Jo puc entrar en un debat serè sobre les mesures a implementar per aturar aquest fenomen, però el PP no pot tolerar que s’utilitzi aquest tema per obtenir rèdits electorals", ha sentenciat.