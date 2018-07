El president del Parlament balear assegura que el rei "està disposat a bastir ponts" amb Catalunya

El president del Parlament balear, Baltasar Picornell, ha afirmat que el rei "està disposat a bastir ponts", en relació amb el problema polític de Catalunya. De fet, ha dit, "està intentant parlar amb les parts que estan disposades" a fer-ho. En declaracions als periodistes, Picornell ha assegurat que en aquests moments hi ha "partits reticents" a la negociació, si bé Felip VI "està intentant parlar amb les parts que realment estan disposades a bastir aquests ponts".

El president balear ho ha dit després de reunir-se en audiència amb el rei al Palau de l'Almudaina. Picornell ha manifestat als periodistes que, entre altres assumptes, han parlat de la situació de Catalunya. "És el moment de bastir ponts, i ell [el rei] hi està disposat", ha afirmat el president del Parlament balear. Picornell, que és membre de Podem, ha avançat que aquest any tampoc anirà a la recepció que els reis oferiran aquest divendres a la societat balear al Palau de l'Almudaina. L'any passat, ha recordat, no va ser-hi perquè va coincidir amb el seu aniversari, i aquest any, ha explicat, que té un viatge previst.

Durant la trobada, Picornell ha explicat al monarca les propostes legislatives que està tractant a la cambra legislativa autonòmica. Sobre la iniciativa que presentaran aquest dilluns Podem i els econacionalistes de MÉS perquè se celebri un referèndum a les Illes Balears sobre monarquia o república, Picornell ha defensat el dret dels partits a presentar les iniciatives que estimin oportunes. No ha revelat quin serà el sentit del seu vot, però ha afirmat: "Ja se sap de quin peu coixejo".