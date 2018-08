El president madrileny insta Sánchez a ocupar-se dels "colpistes vius" a Catalunya i no dels "morts" com Franco

El president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido (PP), ha instat aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a ocupar-se dels "colpistes vius" de Catalunya en lloc dels "colpistes morts" del Valle de los Caídos. "Que Pedro Sánchez s'ocupi dels colpistes morts em sembla bé però li recordo que té alguns colpistes vius per Catalunya dels quals hauria d'ocupar-se bastant més que del que fa amb els morts", ha dit durant una visita a l'Hospital Gregorio Marañón per presentar les obres de reforma del centre. Li sembla "increïble, estrambòtic i lamentable que l'únic tema del govern de Pedro Sánchez sigui el Valle de los Caídos". "No sento cap altra cosa", ha afegit.

Durant la seva visita a Bolívia, Sánchez ha ratificat la seva intenció de crear una Comissió de la Veritat sobre la Guerra Civil i el franquisme i ha proposat que el Valle de los Caídos sigui només un cementiri civil perquè opina que no pot ser un lloc de reconciliació.

Garrido, que va substituir Cristina Cifuentes en el càrrec, porta setmanes llançant durs missatges contra l'independentisme i presentant-lo com un desafiament més greu per a Espanya que no pas la dictadura franquista.