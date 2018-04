El president de l'AMI creu que cal "jugar la carta" de Puigdemont "fins al final"

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera (PDECat), creu que cal mantenir l'aposta per investir Carles Puigdemont. En una entrevista a La Xarxa aquest dimecres al matí, l'alcalde del Port de la Selva ha dit que, al seu parer, "cal jugar la seva carta [de Puigdemont] fins al final". A més, el líder de l'AMI s'ha mostrat partidari de deixar en evidència l'estat espanyol sempre que es pugui i mantenir fermesa en la unitat: "No hem de ser nosaltres els qui ens posem barreres, ja ens les posaran els altres", ha apuntat. Així mateix, l'alcalde sobiranista creu que el "pitjor" per a l'Estat era haver investit Puigdemont en el primer dels frustrats debats d'investidura.

D'altra banda, Cervera ha demanat als CDR que mantinguin "l'esperit del moviment" independentista: "Hem estat 'hooligans' del civisme", ha proclamat el substitut de Neus Lloveras al capdavant de l'entitat municipalista, per reclamar als comitès que les accions que desenvolupin no es vegin tacades per cap tipus de violència arran dels incidents que es van produir després de la detenció de Puigdemont el diumenge 25 de març als voltants de la delegació del govern espanyol a Barcelona.

L'AMI i l'ACM es reuneixen amb Torrent

L’AMI i l’ACM s'han mostrat predisposades a participar en el front "ampli" que vol promoure el president del Parlament, Roger Torrent, per defensar els drets i les llibertats de Catalunya. "Hem de contruibuir de forma àmplia i transversal. Hem de sumar en aquest front ampli perquè tornin exiliats i els presos", ha explicat Saldoni. Tot i que no han volgut concretar quines accions han consensuat, sí que han explicat que les dues associacions municipalistes preparen actes a Catalunya i també als països on hi ha els exiliats. "Hem engegat passos, però seran complementaris als que es promouran aquí", ha concretat Cervera. Els dos presidents volen que els ajuntaments i els seus alcaldes siguin "corretja de transmissió" per denunciar la situació que viu Catalunya.