Dolors Bassa podrà sortir de la presó per treballar en una residència de gent gran de Torroella de Montgrí

Dolors Bassa s'afegeix al grup de presos polítics que podrà sortir de la presó per anar a treballar, tot i el confinament. Fins que es va decretar l'estat d'alarma, l'exconsellera de Treball i Afers Socials podia sortir uns dies a la setmana per anar a tenir cura de la seva mare en virtut de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Ara la junta de tractament de la presó de Puig de les Basses ha modificat el seu programa de sortides perquè pugui anar a treballar en una entitat que presta serveis essencials sis hores cada dia de dilluns a divendres. Segons ha pogut saber l'ARA, ho farà a la residència Vilavella de Torroella de Montgrí.

Fonts penitenciaries recorden que un jutge va avalar la mesura de sortides programades en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari perquè l'exconsellera pogués sortir de la presó per tenir cura de la seva mare, tot i l'oposició de la Fiscalia. Tant en el cas de Bassa com per a la resta de presos polítics, el ministeri públic argumentava que el programa de sortides constituïa "un tercer grau encobert". En el cas de Bassa hi afegia, a més, que tenia altres recursos per cuidar la seva mare.

Amb l'inici de l'estat d'alarma per l'emergència sanitària del coronavirus, les presons van haver d'anul·lar els permisos de tots els interns i les sortides programades, excepte en el cas dels presos que ja estaven en tercer grau –o dels que es va passar de segon a tercer grau– i només anaven a dormir a la presó. En la majoria d'aquests casos, se'ls va permetre confinar-se a casa. Seguint la recomanació de diverses entitats internacionals, el Govern es va mostrar partidari que els interns de segon grau amb una mesura de 100.2, com els presos polítics, també ho poguessin fer. Però el Tribunal Suprem va advertir que el personal de les juntes de tractament podria prevaricar si aprovaven aquesta mesura.

Finalment l'opció es va descartar en el cas dels presos polítics. La consellera de Justícia, Ester Capella, va qualificar d'"intolerables" les "amenaces i coaccions" que el Suprem havia exercit sobre els funcionaris de la junta de tractament, tenint en compte que les presons que no tenen presos polítics entre els seus interns sí que havien validat que alguns reclusos amb el 100.2 es confinessin a casa.

Segons les últimes dades de la conselleria de Justícia, en total hi ha 1.655 presos que fan el confinament a casa. Un 90% són presos que ja estaven classificats en tercer grau, el règim penitenciari que permet passar tot el dia fora de la presó per treballar i anar-hi a dormir només de dilluns a dijous. Entre el 10% restant hi havia presos de més de setanta anys, alguns dels quals ja dormien a casa abans de la declaració de l'estat d'alarma, els presos amb la salut més vulnerable i 15 interns que estaven en segon grau i que tenien en vigor un programa de sortides en virtut de l'article 100.2.

Quan es van aixecar les restriccions més dures per l'estat d'alarma, després de Setmana Santa, i es va permetre que una part de la població tornés a treballar, també es van activar novament els 100.2 dels interns que treballessin en empreses que reobrien, entre ells Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. Ara s'hi afegirà Dolors Bassa.