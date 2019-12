Els presos polítics sabran aquest dimecres si obtenen el segon grau o la semillibertat

Han esperat pràcticament dos mesos fins que aquest dimecres, per fi, els nou presos polítics catalans seran classificats per les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. Serà al matí quan es conegui si obtenen el segon grau –el més habitual per als interns– o el tercer, que els hi permetria sortir dels centres penitenciaris a diari i només anar-hi a dormir de dilluns a dijous. A més, també hi ha l'opció que es plantegi que s'acullin a l'article 100.2 de la llei penitenciària, que preveu que, en casos de segon grau, es concedeixin sortides diàries per anar a treballar o per tenir cura d'algun familiar.

La decisió de les juntes de tractament és el primer pas per obtenir la classificació definitiva, que ara dependrà dels Serveis Penitenciaris de la Generalitat –tenen un màxim de dos mesos per avalar o revocar el criteri de les juntes–. De fet, s'espera que sigui el mateix director dels Serveis Penitenciaris, Armand Calderó, qui expliqui aquest mateix dimecres les novetats que arribin des de les presons.

De moment, aquest dimarts les posicions entre les defenses dels presos d'ERC i les dels de JxCat han evidenciat diferències importants. Fonts republicanes han assumit que el més probable és que els presos siguin classificats en segon grau, especialment per les elevades penes a què han estat condemnats –entre 9 i 13 anys de presó–. En canvi, la defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, que encapçala l'advocat Jordi Pina, no es resigna a un tercer grau d'inici i, de fet, en un comunicat ha subratllat que els seus clients compleixen tots els requisits que es demanen per la semillibertat.

No hi ha gaires precedents de presos amb condemnes tan elevades que hagin obtingut la semillibertat d'inici. Només són nou casos a Catalunya des del 2001, fet que fa poc probable que aquesta sigui la classificació. Tot i això, com destaca Pina, els presos polítics compleixen bona part de les condicions que s'exigeixen per al tercer grau: sense antecedents, bona conducta, possibilitat de feina estable i suport social i familiar fora de la presó. Ara bé, els anys de condemna també tenen un pes rellevant.

Camí per recórrer

Després que les juntes de tractament hagin decidit, serà el torn dels Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Armand Calderó serà, de fet, el màxim responsable de si es validen o no les classificacions. Si acaben sent en segon grau, les defenses dels presos ja han anunciat que presentaran recurs davant el jutge de vigilància penitenciària. Si fossin de tercer, en canvi, seria la Fiscalia la que recorreria –el ministeri públic va demanar sense èxit al Tribunal Suprem que impedís el tercer grau fins que haguessin complert la meitat de la condemna.

L'última paraula, en tot cas, la tindrà el Tribunal Suprem, ja que qualsevol recurs sobre la classificació es pot anar elevant fins al tribunal sentenciador. La possibilitat de decidir, ara o en un futur, si els presos polítics poden aspirar al tercer grau penitenciari o no estaria, doncs, a les mans de Manuel Marchena.