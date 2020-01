¿Els pressupostos s’aprovarien al marge de la sentència del Suprem?

Per al president de la Generalitat, Quim Torra, els pressupostos són una urgència suficient com per allargar una legislatura "acabada" fins que s'aprovin. El més probable és que el Parlament pugui tirar-los endavant encara que el Tribunal Suprem (TS) inhabilités el cap de l'executiu mitjançant una sentència ferma, amb el vicepresident exercint com a president en funcions.

Tot i que ni el reglament de la cambra ni la llei de presidència especifiquen al detall la qüestió, fonts parlamentàries expliquen que la inhabilitació per condemna ferma del president Torra no paralitzaria la tramitació dels pressupostos, prorrogats des del 2017.

Segons la llei de presidència, el vicepresident hauria de substituir Torra fins que s'escollís un altre president. Però automàticament s'obriria un termini de deu dies per proposar un candidat, que hauria de defensar el seu programa en un ple d'investidura. En cas que no superés aquest tràmit, hi hauria un nou termini de dos mesos per presentar una altra candidatura. Si un cop transcorregut aquest temps cap candidat fos investit, la legislatura quedaria dissolta i es convocarien nous comicis, per als quals s'haurien de comptar 54 dies. Amb Torra inhabilitat per sentència ferma, el Parlament disposaria, doncs, d'aquests dos mesos per aprovar definitivament els pressupostos.

Debat final el 18 de març

En el ple del 12 i el 13 de febrer es farà el debat a la totalitat dels comptes públics, mentre que el debat sobre les seccions pressupostàries tindrà lloc entre el 24 i el 28 de febrer, quan els consellers acudiran a la cambra catalana a explicar en les comissions els pressupostos pel que fa a la seva cartera. A més, la mesa del Parlament ha fixat el debat final del projecte de llei dels comptes públics per al pròxim 18 de març, de manera que, si algun grup decidís sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries –per exemple, en cas que hi hagués alguna partida que consideressin que no correspon a les competències de la Generalitat–, l'aprovació dels comptes trigaria encara un mes més –fins a l'abril–. Segons el reglament del Parlament, a més, la tramitació dels pressupostos de la Generalitat té prioritat "sobre els altres treballs parlamentaris". La decisió del Suprem sobre Torra encara podria trigar mesos a arribar, però tot apunta que encara que dictés una sentència ferma en els pròxims mesos el Parlament tindria marge per tirar els comptes endavant.