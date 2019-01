El futur dels pressupostos estatals i l'estratègia pel judici de l'1-O es debat a Ginebra i Waterloo

Lluny de la tan anunciada –i frustrada– "tardor calenta", sembla que la sotragada arribarà durant els pròxims mesos d'hivern. L'aprovació dels pressupostos estatals, el judici contra els presos polítics, la presentació dels comptes catalans i el maig electoral són alguns dels temes que ocuparan l'agenda política durant la primera meitat del 2019. Alguns d'ells es decidiran en les pròximes setmanes i, en gran part, a Catalunya. L'independentisme, però, desplaça la seu del debat a Bèlgica i Suïssa.



Aquest divendres al matí, i coincidint amb l'aprovació del projecte de llei dels comptes de Sánchez en consell de ministres, Esquerra Republicana (ERC) reuneix la seva executiva general a Ginebra, ciutat on està exiliada la seva secretària general, Marta Rovira. Des de Suïssa, per tant, es determinarà, entre d'altres, la posició d'Esquerra sobre la tramitació o no dels pressupostos estatals.



El mateix portaveu del partit al Congrés de Diputats, Joan Tardà, recordava ahir que, ara per ara, la fórmula que s'ofereix des de l'executiu espanyol d'una reforma de l'Estatut no els convenç, ja que "obvia la voluntat de la meitat dels catalans que no són autonomistes". Una valoració que, des de la cambra catalana, també ha reiterat les últimes setmanes el vicepresident Pere Aragonès.

"El vot d'ERC no va només d'inversions", ha advertit el conseller d'Economia aquest divendres al matí en una entrevista a Efe. Un recordatori en al·lusió a la campanya d'ofertes econòmiques que ha engegat el govern central per intentar guanyar l'aval d'ERC i PDECat als comptes que dilluns presentarà a la cambra baixa espanyola. En qualsevol cas, i com lamenten els republicans, el president Pedro Sánchez ha obviat les dues grans exigències del govern català: gestos amb els presos polítics i la celebració d'un referèndum.



En aquesta mateixa línia, la portaveu i diputada dels republicans al Parlament, Marta Vilalta, ha insistit des de Ginebra als micròfons de la Cadena SER que la decisió de permetre la tramitació dels comptes estatals passa per una "proposta política per part del govern espanyol sobre l'autodeterminació de Catalunya". Vilalta ha exigit el "final de la repressió" i ha demanat a Sánchez la creació "d'espais per abordar la qüestió de fons", una qüestió, ha dit, "amb un consens del 80%".

. @martavilaltat: "Si no hi ha una proposta política per part del govern espanyol sobre l'autodeterminació de Catalunya i el final de la repressió no podem aprovar els seus pressupostos. Sánchez ha de crear espais per abordar la qüestió de fons, una qüestió amb un consens del 80%" — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 11 de enero de 2019

Trobada entre Torra i Puigdemont

I és que Bèlgica també acollirà aquest divendres una altra reunió de l'espectre independentista en clau judicial i política: a les 12.30 h, el president Quim Torra es trobarà amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo. Des de la ciutat valona, els de Junts per Catalunya establiran el calendari de la recta final abans no comenci el judici de l'1-O al Tribunal Suprem.

De moment, l'espai postconvergent preveu mobilitzacions per acompanyar el judici. Unes activitats que també comparteixen les entitats sobiranistes, tot i que encara no s'hauria arribat a cap acord sobre com materialitzar-les.

Els demòcrates, però, també abordaran el posicionament que reproduiran al Congrés de Diputats en relació als pressupostos de Sánchez. En les últimes setmanes, sectors del PDECat havien expressat discrepàncies sobre la postura que cal adoptar: mentre que uns aposten per la tramitació dels pressupostos —amb la desaprovació, ara per ara, de Torra—, altres ni tan sols es plantegen permetre'n el recorregut parlamentari.



Si més no, els partits independentistes hauran de resoldre la seva actitud en relació als comptes espanyols abans de dilluns, moment en què Pedro Sánchez haurà d'ensenyar totes les seves cartes davant els diputats del Congrés.