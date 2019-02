Temps mort per a la política

És molt senzill: després de veure com s’emportaven el seu líder en un autocar presó amb un comboi policial digne de Pablo Escobar, ERC ho tenia molt complicat per donar oxigen a Pedro Sánchez. I el PDECat igual. La política ha entrat en una mena de temps mort fins després de la sentència del judici de l’1-O. I després encara s’haurà de dilucidar quins han de ser els interlocutors a banda i banda. Pedro Sánchez no podrà negociar res seriosament amb Catalunya fins que no estigui legitimat per una victòria electoral (si guanya la dreta és game over ). I l’independentisme, escindit entre puigdemontistes i junqueristes, no té un líder amb autoritat per asseure’s a negociar amb Madrid. Ha de passar el judici, però també algunes eleccions. Quantes? No se sap.