El Banc d'Espanya alerta d'una forta aturada de l'economia aquest any

L’economia espanyola perd embranzida. El Banc d’Espanya va prémer ahir el botó d’alarma al constatar que, tot i que en els pròxims anys el creixement del PIB serà positiu, l’impuls econòmic d’aquest any serà inferior del que es preveia. L’economia creix però va perdent força, una situació que es veu agreujada pel fre que pateix la creació d’ocupació i per factors externs, com la difícil situació de la zona euro, amb Alemanya a un pas de la recessió.

El supervisor espanyol va revisar ahir quatre dècimes a la baixa l’estimació del creixement del PIB per al 2019: del 2,4% que havia estimat en l’última projecció abans de l’estiu al 2%. Són dues dècimes menys del que preveu l’executiu de Pedro Sánchez. “L’economia s’estaria desaccelerant més intensament del que vam anticipar al juny”, va afirmar Óscar Arce, el director general d’economia i estadística del Banc d’Espanya.

Hi ha diferents factors que expliquen que la desacceleració econòmica sigui més acusada del que estava previst inicialment. En primer lloc el context internacional, amb un economia de l’eurozona que creix cada vegada menys, amb tensions comercials internacionals i amb la incertesa provocada pel Brexit. En segon lloc, segons va matisar Arce, la rebaixa de dues dècimes no es deu a factors econòmics, sinó a canvis del model estadístic. Només dues dècimes estan relacionades directament amb l’entorn econòmic, especialment pel context europeu i global, però també per factors com la manca d’un govern espanyol estable. “Ens preocupa sobretot l’entorn exterior: les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina, i que es materialitzi un Brexit sense acord”, va destacar Arce.

El consum privat, a la baixa

El Banc d’Espanya sosté que de la situació externa se’n ressenten especialment el consum privat i la inversió a l’Estat, dos factors que són el motor del creixement econòmic i que tenen també un paper clau en la revisió a la baixa de les previsions. “La incertesa mai és amiga de les decisions econòmiques: porta a inhibir el consum”, va subratllar Arce.

En paral·lel a la desacceleració econòmica, el Banc d’Espanya alerta del fre del ritme de la creació d’ocupació i de reducció de l’atur. El supervisor admet que el descens cada vegada més minso de l’atur té a veure també amb el creixement de la població activa, però considera preocupant que l’ocupació també hagi perdut gas. Les previsions apunten que fins al 2021 la taxa d’atur no se situarà per sota del 13%.

Sobre el dèficit, el Banc d’Espanya adverteix de la dificultat de fer previsions sense que hi hagi pressupostos -el supervisor dona per fet que es tornaran a prorrogar els comptes- i sense govern estable que impulsi mesures fiscals o reformes.

Tot i que la inestabilitat política espanyola no és un factor determinant que expliqui la rebaixa, el supervisor espanyol va lamentar que cap dels governs que han passat per la Moncloa els últims anys hagi aprofitat el creixement econòmic robust per impulsar reformes estructurals. “No s’ha tret rèdit a una situació que era òptima per a les reformes. El cicle econòmic va madurant i l’impàs polític ens porta a perdre oportunitats”, va afirmar Arce.

No es descarta la recessió

El Banc d’Espanya també va confirmar ahir la desacceleració per als pròxims anys i va revisar a la baixa dues dècimes el creixement previst per al 2020 (1,7%) i una dècima per al 2021 (1,6%). Arce no veu un perill imminent d’entrar en números vermells, però no va descartar del tot que Espanya entri en una recessió a llarg termini si es confirmen tots els riscos a la baixa. El director general va assegurar que en un escenari hipotètic en el qual “s’acumulin” tots els riscos “no és descartable” que en un futur es produeixi una recessió de l’economia. En qualsevol cas, ho veu poc probable. “No tenim una bola de vidre, però no veiem en aquests moments les condicions que ens acostin a una situació recessiva”, va dir.