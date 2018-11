En marxa la primera reunió de la taula del diàleg al Palau de la Generalitat

En marxa al Palau de la Generalitat la primera trobada de l'anomenat 'espai del diàleg', convocat pel president de la Generalitat, Quim Torra, a partir d'una iniciativa parlamentària del PSC. La reunió, a la qual no hi assisteixen Cs, PP ni CUP, pretén encetar un seguit de trobades entre els grups parlamentaris de Catalunya per buscar consensos entorn els grans temes de país i una solució al conflicte amb l'Estat.

Per part del Govern participen en aquesta taula el president, el vicepresident, Pere Aragonès, i també les conselleres de Presidència, Elsa Artadi, i Justícia, Ester Capella. La delegació socialista la formen el líder del partit, Miquel Iceta, i el diputat i cap de files d'Units per Avançar, Ramon Espadaler; Jéssica Albiach i Susanna Segovia hi assisteixen en representació dels comuns; Sergi Sabrià i Anna Caula formen a delegació d'ERC i per par de JxCat hi ha Albert Batet i Gemma Geis.

540x306 El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, al capdavant dels representants dels partits que participen a la taula de diàleg a Palau / CÈLIA ATSET El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, al capdavant dels representants dels partits que participen a la taula de diàleg a Palau / CÈLIA ATSET

Els grups han començat la reunió a un quart de cinc de la tarda, després d'escenificar la trobada al Pati dels Tarongers. Segons fonts dels partits, preveuen que s'allargui unes dues hores i no preveuen acabar amb grans acords. L'entorn de Torra assegura que la cimera començarà amb una primera intervenció del president, que "repassarà" els fets que han succeït en els últims mesos a Catalunya, passant per l'1 d'Octubre i la declaració d'independència, i exposarà quines vies de solució creu que hi ha. Aquesta setmana, en el marc del viatge a Euskadi, Torra ha descartat, però, qualsevol fórmula que no inclogui l'opció de pronunciar-se sobre la independència.

Després de la intervenció del president, serà el torn dels grups parlamentaris, que exposaran les seves propostes abans que, tots els participants, compareguin en roda de premsa. Tal com va avançar l'ARA, el PSC arriba a la reunió amb un document que insisteix en la seva proposta de doble reforma constitucional i estatutària per millorar l'autogovern català i que fa una crida a renunciar a la unilateralitat per afavorir el "millor desenllaç" del judici de l'1-O.

Per part dels comuns, la principal proposta és la de buscar un acord per fer possible un referèndum pactat amb l'Estat. L'objectiu de fons, assenyala el seu document, és "crear una Catalunya republicana, social, democràtica i ambientalment justa que comparteixi sobiranies amb un estat plurinacional". El text, de set pàgines, defensa que Catalunya tingui una relació "confederal" amb Espanya, la qual els comuns aposten per convertir en una "República parlamentària federal" via reforma constitucional.