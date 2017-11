El procés sobiranista impulsa Ciutadans, segons el CIS

El procés sobiranista català ha impulsat les expectatives electorals de Ciutadans, que puja tres punts i ja trepitja els talons a Podem, segons el baròmetre d'octubre del CIS. El partit de Rivera passa de tenir una intenció de vot del 14,5% al juliol a un 17,5%. Per contra Podem baixa del 20,3% al 18,5%, i reté la tercera plaça només per un punt.

El PP, per la seva banda, manté l'avantatge de quatre punts sobre el PSOE i continuaria sent el partit més votat. Això sí, tant PP com PSOE perden suport respecte a l'enquesta del juliol. El PP passa de tenir una intenció de vot del 28,8% a un 28%, mentre que el PSOE, que al juliol va arribar al 24,9%, ara retrocedeix fins al 24,2%. Els partits catalans es mantenen sense gaires variacions: En Comú Podem guanyaria unes eleccions generals amb un 3,5% d'intenció de vot en el global de l'Estat, en segons lloc quedaria ERC amb un 2,7% (tenia un 2,9% al juliol) i el PDECat trauria un 1,6%, una dècima menys que al juliol.

Amb aquests resultats, el bloc de dretes suma un 45,5% de suports i supera les esquerres, que es queden en un 42,7%, mentre que al juliol era al revés. El procés català, doncs, ha reforçat més la dreta que l'esquerra a Espanya.