Una professora del màster de Cifuentes denuncia amenaces del director del programa perquè firmés actes falsificades

Una de les professores que va signar l'acta falsificada del treball final de màster de Cristina Cifuentes assegura davant la policia que el director del màster, Enrique Álvarez Conde, la va amenaçar de frustrar la seva carrera a la universitat si no accedia a firmar l'acta. Segons publica Eldiario.es, la professora ha explicat davant d'agents de la unitat de la Policia Nacional adscrita a la fiscalia, a més, que té gravades aquestes amenaces, tot i que encara no les ha entregat.

Alicia López de los Mozos, Clara Souto i Cecilia Rosado són les professores que ja han declarat davant la policia o que estan citades per fer-ho properament. Les firmes falsificades de Souto i López de los Mozos figuren en l'acta de l'examen de Cifuentes que va ser "reconstruïda" per ordre del director de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde. La policia ha començat la investigació per ordre de la fiscalia de Móstoles, a la qual divendres passat el rector de la Universitat, Javier Ramos, va entregar diversa documentació després de detectar "indicis de delicte" en la gestió del màster de Cifuentes.

El digital també publica que a la llista d'alumnes que van aprovar tres assignatures amb actes de convalidacions falsificades hi apareixen càrrecs i membres relacionats amb el PP. Així, per exemple, a més de Cifuentes, en aquestes actes també hi apareixen el llavors tinent d'alcalde de Madrid Pedro Calvo, l'exgerent de la Complutense Dionisio Ramos, el llavors gerent de l'agència EFE, una cap de premsa contractada pel Ministeri de l'Interior i diverses persones vinculades a l'Institut de Dret Públic d'Enrique Álvarez Conde.