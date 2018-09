Una de les professores del màster de Cifuentes: "Era una pràctica habitual signar pels que ho havien de fer"

La professora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, Cecilia Rosado, ha reconegut aquest matí que en els estudis de postgrau que dirigia Enrique Álvarez Conde a l'Institut de Dret Públic (IDP) era "una pràctica habitual signar pels professors que ho havien de fer". La jutge Carmen Rodríguez Medel, que investiga les suposades irregularitats en el màster de Cristina Cifuentes, havia marcat per aquest dilluns una nova ronda de declaracions després de detectar en un informe cal·ligràfic de la Guàrdia Civil anomalies en les signatures que apareixen a les actes de defensa del treball final de sis alumnes de la mateixa promoció de Cifuentes.

Estaven citats l'exdirector de l'IDP Enrique Álvarez Conde; l'exsubdirectora de l'institut Laura Nuño; una de les docents que va avaluar Cifuentes, Clara Souto; i una altra de les professores del màster, Cecilia Rosado. Se'ls acusa de delictes de falsedat documental i prevaricació.

El primer a comparèixer ha sigut Conde, que s'ha acollit per tercera vegada al dret de no declarar. No obstant això, ha llegit un manifest en què s'ha queixat de la "indefensió" que està patint en la causa. A més, ha criticat l'informe de la Guàrdia Civil i la jutge per portar a terme "una causa general" contra la seva persona.

En les seves declaracions, Souto i Cecilia Rosado han afirmat que Conde era el que "manava" en tot i el que decidia qui defensava o no el treball de final de màster, perquè era "una mera formalitat".

Souto ja va comparèixer el maig passat com a testimoni. Va ser una de les professores del tribunal que suposadament va avaluar Cifuentes i la seva signatura apareixia a l'acta del treball de final de màster. Davant la jutge, va afirmar que la seva rúbrica estava falsificada. Aquest dimarts ha hagut de donar explicacions arran d'un informe de la Guàrdia Civil que dona autenticitat a quatre de les signatures que apareixen en sis actes d'alumnes que no van fer el treball.

Davant la jutge hauria reconegut que sí que va plasmar la seva signatura en una de les actes, però no a la resta. A més, ha assenyalat que Conde va considerar que no calia que alguns alumnes defensessin davant un tribunal el seu treball final.

Cecilia Rosado ja va comparèixer com a investigada en aquesta part de la investigació. En una de les seves anteriors declaracions, va afirmar que havia rebut pressions presumptament de Maite Feito, exassessora del govern de la Comunitat de Madrid. A més, ha afirmat que el director del màster la va pressionar per "fabricar" l'acta.

Aquest matí ha reiterat que Conde manava i que era "una pràctica habitual signar pels que ho havien de fer".