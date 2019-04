Ciutadans vol aplicar el 155 "immediatament" i prohibir que els polítics exiliats puguin presentar-se a eleccions

Quatre dies després de l'inici de la campanya per al 28-A, Ciutadans ha fet públic aquest dimarts el seu programa electoral, que dedica el primer apartat a Catalunya. El partit taronja, liderat per Albert Rivera, anuncia en el primer punt que si governa aplicarà el 155 "immediatament" per garantir la "convivència" a Catalunya, "la neutralitat als espais públics" i "l'acatament" de la Constitució per part del Govern. "No podem tolerar per més temps que Torra i els separatistes utilitzin les institucions públiques per sembrar l'odi i l'enfrontament entre els catalans", afirma el programa electoral.

Ciutadans, que ha fet de la lluita contra el Procés la seva bandera, també vol impedir que els polítics catalans exiliats puguin presentar-se a les eleccions o cobrar sous públics. "Amb Cs els polítics fugats de la justícia perdran automàticament el seu càrrec, no podran presentar-se a eleccions i no podran beneficiar-se, ni directament ni indirectament, de recursos o finançament amb càrrec a pressupostos públics".

Entre les propostes destaca el "reforç" de la Llei de Seguretat Nacional que Rivera vol impulsar per controlar els Mossos d'Esquadra i la prohibició d'indultar polítics condemnants per corrupció, sedició o rebel·lió. Rivera també es compromet a impulsar una reforma legal perquè el ministeri d'Exteriors pugui prohibir a la Generalitat obrir delegacions a l'exterior. Fins i tot preveu sancions en cas d'incompliment.

Reformar l'euroordre

Cs ambé es compromet a reformar l'Euroordre per evitar, diu el programa electoral, que el dret de moure's lliurement per la UE no sigui "aprofitat per aquells que fugen de la justícia". Ciutadans no inclou al text que reformar l'ordre europea de detenció no depèn del govern espanyol sinó de la UE. I encara més: el PP ja ho va plantejar a Brussel·les a finals del 2017 però la Comissió Europea va rebutjar canviar-la.

Cs, tot i que el judici del Procés encara no ha acabat, afirma que és "inadmissible" que es destinin diners públics a pagar "propaganda separatista" i les despeses de Puigdemont a l'exili. El Consell de la República i la casa on viu l'expresident de Waterloo, però, es financen amb diners privats. Al seu programa electoral, Ciutadans també promet "actualitzar" els delictes de sedició i rebel·lió al Codi Penal, tot i que no especifica quins canvis hi vol introduir.

Com ja va anunciar Rivera, Cs vol introduir a les escoles una assignatura sobre la Constitució espanyola, que serà troncal i avaluable, segons recull el document. També insisteix en posar fi al suposat "adoctrinament nacionalista" a les escoles. En matèria de llengua, Cs defensa que es pugui estudiar, treballar i retolar els negocis en castellà a tot l'Estat i que el coneixement d'una llengua cooficial no sigui un impediment per accedir a un lloc de treball públic.

No a la transferència de competències a les CCAA

Ciutadans també vol limitar el poder polític dels governs autonòmics. Per fer-ho, preveu modificar la Constitució per reforçar les competències de l'Estat i eliminar la possibilitat de transferir-les a les comunitats autònomes. També es vol carregar de la carta magna la disposició que preveu la possibilitat d'annexionar Navarra al País Basc.

Entre els canvis a la Constitució, Cs preveu també eliminar la figura dels decrets llei "per acabar amb els abusos del govern de torn", en una clara al·lusió al govern del PSOE, que ha aprovat decrets als consells de ministres després del rebuig del Congrés als pressupostos generals de l'Estat i fins i tot una vegada convocades les eleccions generals.

Mòbils prohibits a les escoles

En matèria d'Educació, Cs vol prohibir els mòbils a les escoles, una mesura que afectaria primària i secundària. Segons ha destacat el líder del partit aquest dimarts, "és una mesura de sentit comú. Hi guanyarà tothom". La prohbició s'aplicaria a tot el recinte escolar i, segons Rivera, servirà també per prevenir l'assetjament escolar.

Ciutadans proposa garantit la gratuïtat de l'escola concertada, alhora que promet fer que l'Agència tributària "deixi de perseguir les famílies" que es desgraven les donacions que fan a les escoles concertades. Segons la normativa d'Hisenda, no es poden desgravar les aportacions a l'escola concertada quan són la quota que, encara que sigui informalment, les escoles demanen a les famílies com a quota mensual, una pràctica habitual.

Denúncia pels incidents a Errenteria

El partit de Rivera ha anunciat també que dimecres presentarà una denúncia davant la Fiscalia, a Madrid, pels incidents de diumenge en el míting que Ciutadans va celebrar a Errenteria (Guipúscoa). Centenars de persones del municipi, feu de l'esquerra abertzale, van protestar amb xiulets, una casserolada, càntics i insults durant tot l'acte.

Mañana denunciaremos ante la Fiscalía a los totalitarios que nos acosaron, insultaron y amenazaron en Rentería por ejercer nuestros derechos. Toda España es de todos los españoles y en @CiudadanosCs jamás vamos a dejar de defender la libertad 🇪🇸. pic.twitter.com/2u6j5kXzID — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 16 d’abril de 2019

Quan es va acabar i Rivera ja havia marxat, l'Ertzaintza va protagonitzar algunes càrregues per dispersar els manifestants. El míting es va celebrar a una plaça amb llaços grocs gegants penjats a les façanes.