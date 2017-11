El grup promotor de la candidatura unitària sobiranista es dissol

El grup promotor de la candidatura d'unitat civil que promovia una llista unitària com a agrupació d'electors que sumés tots els partits i associacions sobiranistes ha anunciat avui la seva dissolució. "La decisió dels diferents partits polítics de presentar-se per separat i de no concórrer en una llista unitària ha fet que el propòsit d'assolir una agrupació d'electors única no hagi tingut èxit", afirmen en el comunicat, on anuncien que han decidit aturar el procés de recollida de signatures. "Hem apurat fins el darrer dia per presentar les candidatures, que és avui divendres, per intentar convèncer els partits, sense èxit", lamenten.

El grup informa que havia superat les 55.000 signatures necessàries per impulsar una agrupació d'electors a l'espera de completar el procés de verificació. Amb tot, descarten impulsar cap llista electoral a les eleccions del dia 21, atès que aquesta possibilitat "comportaria la presentació d'una quarta llista sobiranista" i "això aniria en contra del motiu fundacional del col·lectiu, que era reduir totes les candidatures de l’independentisme a una de sola".

Per aquest motiu, el grup insta a votar alguna de les candidatures independentistes amb l'objectiu de "restituir el Govern legítim de Catalunya i el seu President, alliberar els presos polítics i treballar pel retorn dels exiliats, acabar amb la intervenció estatal del Govern de Catalunya, construir la República proclamada i endegar el procés constituent previst". L'agrupació encoratja tothom a "participar activament en la campanya, des d'ara mateix, per aconseguir una victòria incontestable en les eleccions del 21D i demostrar, una vegada més, que la voluntat majoritària del poble de Catalunya és esdevenir un nou Estat europeu de ple dret".

Els promotors d'aquesta iniciativa agraeixen "el suport de les persones que han donat la seva signatura, de manera molt especial a totes les persones que han recollit signatures i les han custodiades i als voluntaris que ens han ajudat al recompte i classificació". Consideren que aquest no haurà estat debades perquè "l'esperit unitari ha quallat". "Estem convençuts que en els propers dies els partits acordaran uns eixos bàsics comuns que respectaran després de les eleccions, així com unes accions de campanya que facin palès aquest esperit unitari", rematen. Els promotors d'aquesta agrupació d'electors s'ofereixen si cal a fer de mediadors i facilitar aquest acord.