Puigdemont vol anar a Dinamarca tot i la pressió de la fiscalia

Si es mantenen els plans anunciats, el president de la Generalitat cessat pel 155, Carles Puigdemont, viatjarà avui de Brussel·les a Copenhaguen (Dinamarca) per participar en un col·loqui sobre el procés independentista. Seria el primer viatge fora de Bèlgica que fa Puigdemont des que a finals d’octubre es va instal·lar a Brussel·les amb quatre consellers del seu Govern. Aquest viatge, però, té alguns riscos, perquè ahir la Fiscalia General de l’Estat va emetre un comunicat en què confirmava que demanaria una euroordre perquè Puigdemont fos detingut, tal com va avançar l’ARA.

El comunicat, de set línies i mitja i amb el títol 'Actuació de la fiscalia sobre el possible viatge de Carles Puigdemont a Dinamarca', assenyala que si es confirma que viatja a Copenhaguen, la fiscalia actuarà “immediatament” demanant al magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que activi l’euroordre de detenció i entrega. De fet, l’advocat del president, Jaume Alonso-Cuevillas, va avisar ahir que si l’Estat té l’euroordre preparada, “el risc de detenció és bastant alt”. Tot i això, segons fonts pròximes a Puigdemont consultades per l’ARA, el president manté el viatge a Dinamarca de moment.

En tot cas, la sol·licitud de la fiscalia no suposaria cursar l’ordre de manera automàtica, perquè és el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, qui té la facultat d’emetre-la o no. El 5 de desembre el magistrat va resoldre d’ofici, sense el suport ni l’oposició de la fiscalia, retirar l’euroordre i, al mateix temps, cancel·lar l’ordre internacional de detenció cursada contra Puigdemont i els quatre consellers cessats que no van acudir a la citació judicial de l’Audiència Nacional. Sí que es va mantenir l’ordre en territori espanyol, de manera que si entren al país seran detinguts immediatament.

Fonts jurídiques assenyalen que el magistrat Llarena difícilment tramitarà, en cas que hi hagi el viatge i que la fiscalia ho demani, l’euroordre esmentada. La fiscalia ha estudiat la legislació danesa i ha fet consultes amb experts, segons els quals Dinamarca castiga un delicte semblant al de rebel·lió, la separació d’una part del territori nacional, amb pena de cadena perpètua revisable.

D’aquesta manera es compliria amb Dinamarca, a diferència del cas de Bèlgica, el requisit de la “doble incriminació” –que sigui delicte als dos països, a Espanya i Dinamarca– per aconseguir la detenció i l’extradició. Però el magistrat Llarena insistiria, segons les fonts consultades, a avançar en el seu pla d’instrucció i deixar per a més endavant el fet de posar el focus sobre Puigdemont. Altres fonts assenyalen que si efectivament es fa el viatge, no hi hauria prou temps per materialitzar la sol·licitud de la fiscalia, que hauria d’aprovar el magistrat Llarena.

Debat i trobada amb diputats

L’agenda de Puigdemont a Dinamarca preveu un debat a la Universitat de Copenhaguen, a les 14 h, sobre el Procés, i també una trobada, dimarts, amb diputats danesos a la seu del Parlament. En aquesta cita no hi seran els tres partits de la coalició de govern. El govern danès va qualificar de “desagradables” les càrregues policials de l’1-O i va reclamar “diàleg” per solucionar el conflicte català.