Puigdemont viatja a Dinamarca tot i l'amenaça de la Fiscalia de reactivar l'euroordre

Carles Puigdemont ha viatjat aquest matí a Dinamarca -hi ha aterrat passades les 8 del matí- per participar a un debat sobre el futur de Catalunya a la Universitat de Copenhaguen. El president cessat per l'article 155 de la Constitució va decidir ahir sortir de Brussel·les malgrat l'anunci aquest diumenge de la fiscalia de sol·lictar al Tribunal Suprem que reactivi l'euroordre contra el president de la Generalitat, cessat pel 155.

Puigdemont s'ha enlairat amb un vol de Ryanair que sortia de la ciutat belga de Charleroi a les 6.55h. Va companyat de personal de seguretat i del seu amic Jami Matamala. És la primera vegada que Puigdemont abandona Bèlgica -almenys que hagi trascendit- des de la seva arribada a finals d'octubre.

Arribat a #København. A les 14h participo al debat "Catalonia and Europe at a crossroads for democracy" a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4 pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 22 de gener de 2018

El president cessat ha aterrat poc després d'un quart de nou del matí a l'aeroport de Copenhaguen. En sortir per la terminal d’arribades de l’aeroport de Copenhaguen, Puigdemont ha preferit no fer cap declaració malgrat les desenes de periodistes que l’esperaven i li preguntaven per la visita, per l’euroordre i pel perill de ser detingut. Allà l’esperava un catalanodanès conegut del seu entorn, que l’ha acompanyat fins a un vehicle, amb matricula de Dinamarca, que l’ha portat fora de l’aeroport. A més, una dona que algunes fonts apuntes que seria de la policia danesa, també ha pujat amb ell al cotxe.

La gran expectació mediàtica que ha despertat la seva arribada ha fet que la gran quantitat de premsa i càmeres presents acabessin bloquejant la porta quan Puigdemont volia sortir de l’aeroport. La policia aeroportuària ha hagut d’intervenir lleument per forçar la porta automàtica i que Puigdemont i els periodistes poguessin seguir el seu camí. Un cop al cotxe, ha abandonat les dependències de l’aeroport, disposat a participar en el debat de la Universitat de Copenhaguen.

Tot i que la fiscalia ha demanat l'euroordre, és el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, qui ha de decidir si la cursa o no. Segons explica Ernesto Ekaizer, Llarena segurament no activarà l'euroordre.