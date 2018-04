Una quarantena d'eurodiputats reclamen en un manifest l'alliberament dels presos i el rebuig de les euroordres

El Partit Popular es queda sol també a Europa. Aquest dijous més d'una quarantena d'eurodiputats de tots els grups polítics de l'Eurocambra —excepte el PP— han signat el 'Manifest pel diàleg a Catalunya', en què demanen l'alliberament immediat dels presos polítics, el rebuig de les justícies europees a les euroordres i la mediació europea. Els parlamentaris, de 15 estats membres, també han alertat que d'acord amb el Codi Penal espanyol els nou presos podrien passar fins a quatre anys en presó preventiva als centres d'Alcalá-Meco, Estremera i Soto del Real.



Pel que fa a les extradicions, el manifest interpel·la de manera directa la justícia Alemanya i l'insta que no extradeixi el president Carles Puigdemont "davant la possibilitat remota que tingui un judici just" a Espanya. El mateix exigeixen a Bèlgica, el Regne Unit i Suïssa pel que fa als consellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí i les exdiputades d'ERC i la CUP Marta Rovira i Anna Gabriel, respectivament.



Així, demanen a la Unió Europea que s'ofereixi a mediar un diàleg entre Barcelona i Madrid per "trobar una solució política en el marc d'un diàleg sense precondicions", tal com ja ho havia sol·licitat el president Puigdemont en més d'una ocasió.



Entre els signants del manifest, que es presentarà a Barcelona el 20 d'abril, s'hi troben figures com l'exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl, la vicepresidenta dels socialistes europeus Tanja Fanjon i Barbara Spinelli, filla d'un dels fundadors de la Unió Europea.