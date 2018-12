Una quarantena d'eurodiputats expressa “solidaritat” i “total admiració” pels presos en vaga de fam

Una quarantena d’eurodiputats de diferents grups polítics han expressat a través d’un manifest signat aquest dimarts la seva “solidaritat” i “total admiració” pels presos polítics que estan en vaga de fam, una mesura de protesta que remarquen que és “pacífica”.

A més, denuncien que tot i el que recull la llei espanyola sobre la situació de presó preventiva, fa un any que els presos van presentar els primers recursos al Tribunal Constitucional i encara no han obtingut resposta. “Demanem posar fi a aquesta anomalia a la Unió Europea, on nou presos polítics i cinc exiliats són considerats ciutadans lliures a tots els estats excepte a l’espanyol”, afirmen.

Des de la plataforma exigeixen l’alliberament dels presos i que es retirin les acusacions per “seguir endavant”. També insten les institucions europees a fer un “gest de responsabilitat a favor de promoure el diàleg per trobar una solució política a l’afer català”.

Avui fa quatre dies que l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez, l'exconseller Jordi Turull van començar la vaga de fam des de la presó de Lledoners, on estan engarjolats. Ahir també es van afegir a la protesta l'exconseller Josep Rull i l'exconseller Quim Forn. Avui s'ha constituït una comissió de coordinació d'actes de suport als presos que estan en vaga de fam, un òrgan impulsat per la plataforma Prou Ostatge, vinculada a l'ANC.