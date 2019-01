El 59% dels espanyols no saben que aquest any hi ha eleccions europees

Entre la probable irrupció de l’extrema dreta al Congrés i la convocatòria municipal i autonòmica en moltes comunitats espanyoles, les eleccions al Parlament Europeu aquesta primavera queden en un segon pla. Tant és així que el 59,1% dels ciutadans de l’Estat, segons el CIS, no saben que hi ha comicis europeus aquest any. Un 5,5% dels consultats encerten la data exacta, el 26 de maig, un 14,8% saben que seran al maig i un 20,3% que la convocatòria és aquest 2019. La resta, o admeten que no ho saben o no encerten la resposta. Tanmateix, en saber que els comicis europeus coincidiran amb les municipals en pràcticament totes les comunitats autònomes –excepte Catalunya, Euskadi, Andalusia i Galícia–, el 72,3% dels enquestats responen que participaran sense distincions en la triple convocatòria. Només un 7% triaran en quines eleccions voten i en quines no.

Les respostes dels espanyols sobre els afers europeus deixen alguns resultats curiosos. El desinterès es reflecteix en el fet que tan sols un 12,7% dels espanyols se senten identificats en primera o segona opció amb Europa. La xifra és superior –un 20,2%– en relació al sentiment de “ciutadà del món”. Amb tot, el 57,1% creu que votar en les eleccions europees té “molta” o “bastanta utilitat”. De fet, en una escala del 0 al 10, els habitants de l’Estat tenen més confiança en la Unió Europea (5,3) i el Parlament Europeu (5,1) que en el Congrés de Diputats (4), el govern espanyol (3,8), el seu Parlament autonòmic (4,4) o el govern de la seva comunitat (4,3).

En aquest sentit, el 72% dels sondejats creuen que Espanya hauria de tenir més influència al continent europeu. Una incidència, però, que voldrien que es decantés cap a la perspectiva socialista que representa el PSOE a l’Estat. Un 45,7% dels espanyols consideren que les forces de dretes han marcat el ritme de les decisions a Brussel·les i a un 22,6% li agradaria que fos el grup dels socialistes i demòcrates el que agafés la batuta, per sobre del 17% que vol que ho segueixi fent el Partit Popular Europeu, que integra el PP. Sigui com sigui, el 63,7% dels espanyols demanen als partits que prioritzin aspectes com l’atur o l’educació al Parlament Europeu.

La polèmica amb Gibraltar

Més enllà de la convocatòria electoral, l’agenda europea està marcada pel Brexit i, de retruc, per Gibraltar, objecte de disputa entre el Regne Unit i l’estat espanyol. Després de l’estira-i-arronsa entre la UE, la 'premier' britànica, Theresa May, i Pedro Sánchez, en què tots dos van voler treure pit, un 35,6% assegura que no sap a qui beneficia més l’acord sobre el Penyal, si als anglesos o als espanyols. Un 33% considera que hi han sortit guanyant els britànics, però un 44% admet que no sap el que s’ha aprovat sobre Gibraltar.