Per què no es van suspendre les declaracions del 2 de novembre?

La magistrada Carmen Lamela comença la seva interlocutòria de presó incondicional del 2 de novembre donant resposta a les al·legacions efectuades per tots els querellats, que van subratllar que no havien tingut prou temps per estudiar la querella (117 folis) i preparar la defensa tenint en compte el breu espai de temps transcorregut entre la seva citació i les declaracions, que van tenir lloc el dia següent (menys de 24 hores). Segons va dir en la interlocutòria, els escrits presentats per algunes defenses sol·licitant la suspensió de les declaracions van tenir entrada en aquest jutjat durant el mateix matí del dia 2 i ella no en va poder conèixer el contingut fins després de les declaracions.

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, va enviar via sistema Lexnet la nit del dimecres 1 de novembre a les 20.41 hores un escrit en què demanava la suspensió de les declaracions. I el mateix matí del dia 2, jornada de les declaracions, Van den Eynde se'n va voler assegurar enviant un procurador i un advocat a la secretaria del jutjat central d'instrucció número 3 amb una còpia de l'escrit, que no va ser acceptada.

Jaume Alonso-Cuevillas, lletrat aquell dia de Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, va fer ingressar per Lexnet a les 9.05 hores un escrit pel qual sol·licitava la suspensió de les declaracions. Tot i que no no va pensar a plantejar 'in voce' davant la jutge només començar la declaració la proposta de suspensió, ho va fer més tard amb ocasió de la compareixença de Jordi Turull.

En el seu recurs d'apel·lació davant la sala segona del penal contra la interlocutòria de presó, Daniel Pérez, advocat del bufet Martell Advocats -que ara defensa l'exconseller Joaquim Forn-, tracta aquest punt.

La magistrada "ve a manifestar que la defensa va fer deixadesa de funcions en ordre a sol·licitar la suspensió de la declaració del nostre representat". Segons l'escrit, "aquesta afirmació és radicalment inexacta i existeix rastre documental, incontestable, que sí que es va intentar que se suspengués la declaració de Joaquim Forn per ser materialment impossible articular defensa a causa de la falta de temps amb què havia estat citat".

I subratlla: "La interlocutòria recorreguda posa l'accent en el fet que aquesta sol·licitud verbal de suspensió de les declaracions es va produir una vegada iniciada la primera declaració, extrem que resulta irrellevant als efectes de Joaquim Forn, ja que el definitiu per a la seva defensa és que, en tot cas, es va sol·licitar la suspensió de les declaracions (també la de Forn) abans que comencés la seva declaració (amb independència que fos possible suspendre-la un cop iniciat l'acte, com succeeix tants cops en la pràctica de testificals quan s'observa la possibilitat d'autoincriminació sense garanties, interrupció-suspensió que es produeix precisament per evitar indefensió)".

El fet és que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, només rebre l'escrit de sol·licitud de suspensió el matí del dijous 2 de novembre va escoltar l'argument de la falta de preparació i va demanar l'opinió de la fiscalia. La fiscal Consuelo Madrigal va manifestar que no voldria produir indefensió i que no s'oposava a la suspensió de les declaracions.



La posició de la fiscal havia estat adoptada aquell mateix matí en una reunió dels fiscals del Suprem amb els de l'Audiència Nacional, que, malgrat que el punt de vista fos conjunt, no van donar suport a la suspensió sol·licitada.