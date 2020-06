Torra lamenta la manca d'unitat independentista: "La gent no entén que avui votem diferent al Congrés"

El president Quim Torra ha lamentat avui la manca d'unitat de l'independentisme i ha posat com a exemple la votació avui al Congrés de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma que ERC secundarà i JxCat i la CUP rebutjaran. "La gent no entendrà que ERC i Ciutadans votin junts la pròrroga de l'estat d'alarma" i que les forces independentistes "no apostin per la unitat d'acció i votar el mateix". En una entrevista a Catalunya Ràdio, el cap de l'executiu ha rebutjat avalar aquesta nova pròrroga perquè les decisions segueixen sense prendre's de manera coordinada i no s'han retornat totes les competències. "El respecte a les institucions passa per poder decidir des d'aquí", ha afirmat després de lamentar que l'Estat no avalés les mesures que proposaven a l'inici. "Vam demanar el confinament total -i va trigar 15 dies- i també poder comprar material sanitari directament", ha denunciat Torra.

El president també ha reconegut que l'estratègia de JxCat i d'ERC és diferent, però ha reiterat que no pensa convocar eleccions, com li reclamen els republicans, mentre es mantingui la crisi sanitària, a més de subratllar que ja estan treballant en els nous pressupostos. "La situació de Galícia i Euskadi és molt diferent de la nostra", ha assenyalat en referència als comicis que s'hi han convocat el 12 de juliol, per deixar clar que, a parer seu, ara és l'hora de prendre decisions per sortir de la crisi. El cap de l'executiu ha avançat que no ha pactat amb ERC la data de les eleccions tot i admetre que no té "recorregut polític" la legislatura. "La meva responsabilitat ara és encarrilar la sortida de la crisi i vetllar pel prestigi i la dignitat de la presidència de la Generalitat", ha dit per reiterar que es votarà quan la pandèmia estigui controlada.

Sobre la seva inhabilitació per no haver retirat la pancarta dels presos polítics de la façana del Palau de la Generalitat, Torra ha opinat que creu que la resolució judicial es dirimirà a la tardor. "Sembla que va per llarg i estic convençut que guanyarem", ha assenyalat abans de rebatre que el Suprem sigui qui dicti la convocatòria electoral.

"Caldrà triplicar el nombre de professors contractats"

En la nova normalitat, Torra ha dit que l'objectiu és que "tots els nens puguin tornar a l'escola al setembre" i que caldrà "triplicar les aules amb milers de professors nous que s'hauran de contractar". El cap de l'executiu ha valorat positivament l'obertura ahir d'alguns centres educatius, que es va produir sense incidències. "L'emergència educativa és una prioritat", ha ressaltat, sense voler concretar quina xifra de nous professors serà necessària però sí destacant que ara n'hi ha més de cent mil. Sobre les demandes del personal sanitari, Torra ha admès que "no necessiten més aplaudiments, sinó polítiques retributives diferents" amb els nous pressupostos.

En aquest sentit, Torra ha defensat que per fer front a la crisi sanitària el sostre de dèficit sigui de l'1% i no del 0,2% que proposa l'Estat. Ha recordat que els fons europeus no arribaran fins a l'any vinent i que cal poder utilitzar els superàvits dels ajuntaments. "Amb el president Sánchez no ho hem pogut concretar, tot això, encara, només ens explica el que diu a la ciutadania", ha denunciat. També ha criticat que no s'hagi detallat com es vehicularà l'ingrés mínim vital.

"Amb tots els recursos que té la Generalitat no ens en sortirem, perquè necessitem els de l'Estat", ha insistit. Sobre l'allargament dels ERTO, el cap de l'executiu ha deixat clar que "els mons de l'hostaleria, el comerç, el turisme i la cultura" s'hauran de beneficiar d'aquesta pròrroga, després de criticar que un 11% no hagi cobrat cap prestació encara. "Hi ha una nebulosa que ens impedeix saber quantes persones no han cobrat aquests ajuts", ha exposat Torra, que ha advertit que "la situació és gravíssima", amb més de 600.000 persones afectades per ERTOs a Catalunya.

També ha considerat "insuficient" els 1.500 milions que el govern espanyol ha posat sobre la taula per impulsar un pla d'automoció. "Això és el que necessitem per a Catalunya", ha reblat en l'entrevista. "Els directius de Nissan ens han enganyat i menyspreat", ha lamentat així mateix el cap de l'executiu, que ha recordat que "l'empresa és viable" i que no està justificat el tancament de la planta al nostre país. Torra també ha descartat retallades, però ha reclamat un millor finançament i capacitat d'endeutament per fer front a la pandèmia, després de denunciar l'espoli fiscal.