Els comuns reclamen al govern espanyol l'impost a les grans fortunes que el PSOE i Unides Podem han aparcat

Els comuns volen que la Generalitat pressioni el govern espanyol perquè recuperi l'impost a les grans fortunes que el PSOE i Unides Podem van aparcar i finalment no van incorporar a les conclusions de la comissió de la reconstrucció del Congrés de Diputats. En una de les propostes de resolució que ha presentat Catalunya en Comú - Podem al debat monogràfic sobre el covid-19 al Parlament, i a la qual ha tingut accés l'ARA, demanen al Govern que insti l'executiu espanyol a "impulsar una taxa sobre les grans fortunes" que gravi "progressivament els patrimonis nets que superin el milió d'euros". És el mateix impost pel qual havia apostat Unides Podem per incrementar ingressos per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia, però que el PSOE havia rebutjat i que Unides Podem ha acceptat que no formi part de les conclusions de la comissió estatal per a la reconstrucció. Segons els càlculs que havia fet el partit lila, aquest impost podria recaptar uns 11.000 milions d'euros, xifra que representaria un 1% del PIB.

"Nosaltres no hi renunciem", afirmen fonts dels comuns, que asseguren que tornaran a posar sobre la taula aquest impost en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Les mateixes fonts defensen que la proposta de reconstrucció pactada amb el PSOE al Congrés és un "punt de partida", però que de cara a la negociació dels comptes hi pot haver més modificacions fiscals. Això sí, admeten que en funció de qui condicioni els pressupostos -Ciutadans o ERC- hi haurà més o menys canvis. De moment, el govern de coalició ha pactat les conclusions de la comissió de reconstrucció amb el partit taronja.

D'altra banda, el grup que lidera Jéssica Albiach al Parlament també demana a l'executiu espanyol una reforma de l'impost de societats per establir "una tributació mínima del 15% de les grans corporacions i del 18% en entitats financeres". Aposten, a més, per una reforma del tram estatal de l'IRPF augmentant-lo "dos punts" a les rendes superiors a 13.000 euros anuals i "quatre punts" a les que superin els 400.000 euros. Els comuns també consideren necessari establir un "sòl fiscal" al conjunt de les comunitats autònomes per acabar amb el "dúmping fiscal de la Comunitat de Madrid".

A les reclamacions al govern de coalició, del qual els comuns també formen part, també s'hi sumen peticions fiscals a l'executiu català. Els comuns van negociar amb la Generalitat la reforma fiscal que es va aprovar en els pressupostos d'aquest 2020. Tot i que en un principi defensaven que no calia una pujada d'impostos per obtenir més ingressos per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia, ara proposen una reforma de l'impost de patrimoni i també de l'impost d'habitatges buits per ampliar el parc disponible d'habitatges de lloguer. En el cas de l'impost de patrimoni, demanen equiparar-lo al del País Valencià, que es mou entre el 0,25% i el 3,12%. "Exigim al govern de l'Estat, però també al català", afirmen les mateixes fonts.