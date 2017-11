Els regidors de la CUP de Reus investigats per un manifest no compareixen per segon cop davant el jutjat

Els regidors de la CUP de Reus investigats per un manifest contra la violència policial de l'1-O no han comparegut per segona vegada davant el jutjat. Els tres regidors, acusats d'un presumpte delicte d'incitació a l'odi, estaven citats per primer cop dijous passat; llavors una de les declaracions es va suspendre i les altres dues no es van poder fer perquè els investigats no es van presentar al tribunal. El jutjat d'instrucció número 2 de Reus els havia tornat a citar aquest dimecres, però de nou cap dels tres regidors ha anat a declarar. En canvi, els seus advocats han assistit a la compareixença.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de moment no s'ha pres cap mesura per als tres investigats tot i que la magistrada del tribunal de Reus resoldrà els pròxims dies "el que consideri pertinent". Dijous passat, els tres regidors de la CUP ja van anunciar que no entrarien "als jutjats espanyols". "No és la justícia que ens empara", van assegurar. Aquesta causa oberta pel tribunal de Reus compta amb un total de 13 investigats: l'alcalde, sis regidors, quatre bombers i dues persones responsables d'un gimnàs. Tots estan acusats d'un presumpte delicte d'incitació a l'odi i els bombers també de malversació.

La causa sorgeix d'una denúncia de la Policia Nacional contra els representants polítics de Reus que el 3 d'octubre van signar un manifest per rebutjar la violència policial de l'1-O i per demanar la retirada dels agents desplaçats a Catalunya de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. La denúncia també inclou les concentracions davant la comissaria de la Policia Nacional de Reus i l'Hotel Gaudí, on s'allotjaven diversos agents.