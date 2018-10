Els comuns respecten "la decisió personal" d'Alamany i no veuen perillar la disciplina de vot al Parlament

Catalunya en Comú ha mostrat el seu "respecte" davant la dimissió d'Elisenda Alamany com a portaveu al Parlament, una decisió que, en paraules del portaveu del partit, Joan Mena, és estrictament "personal". "Tant l'executiva com el grup parlamentari li havien reiterat la confiança", ha assegurat Mena en declaracions als mitjans aquest dilluns. Mena ha assenyalat que "l'Elisenda no se'n va" i que el partit "continua comptant amb ella" com a diputada al grup parlamentari.

En aquest sentit, ha insistit que al Parlament s'ha treballat "amb cohesió interna", i s'ha mostrat esperançat que seguirà sent així. Per això ha negat que hi pugui haver un trencament de la disciplina de vot. "Al debat de política general i al ple de la convivència no hi va haver diferències polítiques dins del grup", ha reiterat Mena, que ha volgut diferenciar la situació actual de la que es va viure a CSQP, que ha recordat que era una coalició. En canvi, ara els comuns són una confluència.

Mena ha volgut treure ferro a la crisi interna i ha considerat que "cal separar" els casos d'Alamany i de Xavier Domènech. Sobre l'exlíder del partit, ha recordat que ja es va fer autocrítica en el sentit de reconèixer que Domènech estava sobrecarregat de feina. El grup parlamentari decidirà el substitut aquest dimarts en una reunió, i Mena no ha volgut entrar en candidats favorits. "Qualsevol dels vuit diputats podria fer-ho", ha assenyalat.

D'altra banda, Mena ha lamentat aquest matí que el Govern estigui més centrat en el Consell de la República que no pas en governar de manera "efectiva": "El que cal ara és debloquejar el Parlament i recuperar-lo com a eina fonamental per solucionar els problemes, no construir més estructures paralel·les". “Des de Catalunya en Comú Podem vam proposar crear una taula del diàleg en la que haurien d’estar presents els partits polítics i les entitats socials i cíviques, des d’Òmnium Cultural fins a CCOO, des del moviment veïnal fins al moviment feminista”, ha recordat el portaveu. Torra, però, s'ha limitat a convocar una taula amb els partits per al proper 16 de novermbre. “Potser el senyor Torra no ha volgut entendre la nostra proposta, molt més àmplia, que a més va ser compartida tant per ERC com per la CUP”, ha dit Mena.