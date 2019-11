Ambient glaçat al carrer cupaire entre bufandes i cerveses

La primera campanya de la CUP per a unes eleccions generals tenia alguna cosa d’estranya per inèdita. Qui sap si per l’estranyesa o per fer bo el lema d’“Els carrers seran sempre nostres”, els anticapitalistes van instal·lar el seguiment de la nit electoral al carrer, davant la seu, per motius d’espai. Tot bé si no fos per les baixes temperatures que hi feia un 10 de novembre, que van intentar mitigar amb la barra instal·lada al carrer Casp. Cerveses a un euro i mig i got reutilitzable, que havien de “competir” amb les llaunes a 70 cèntims del supermercat del costat, on alguna militant va abastir-se de reserves de cervesa sense alcohol.

Hi va haver el fred climatològic i el fred que feia venir la pujada fulgurant de Vox. La bufanda amb el lema “Ingovernables” que la CUP ha llançat per a aquesta campanya -amb colors vermells que recorden els del Girona- va tenir una utilitat afegida: protegir els militants d’acabar la nit amb un refredat i resumir el resultat electoral. Durant la nit se’n van vendre unes quantes. Amb el primer sondeig -que els donava entre tres i quatre diputats- la número tres per Barcelona, Eulàlia Reguant, s’abraçava alleujada a un militant, i els primers de la llista -Mireia Vehí (valenta i a la moda, ensenyant els turmells) i Albert Botran- sortien amb posat relaxat. Avançada la nit, algun veí va tirar un cubell d’aigua a Casp, però no va arribar a tocar a ningú. Més tard, la militància ovacionava l’estimbada de Cs i xiulava la compareixença de Vox, amb crits de “Catalunya antifeixista”, unes proclames que es van repetir un cop es va confirmar que la CUP s’estancava en els dos diputats i compareixia Vehí. Però la nit ja no sortiria de la fredor.