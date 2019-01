Podem es reunirà amb el govern espanyol per "vigilar" que els pressupostos compleixin l'acord que van firmar

El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, ha anunciat avui que es reunirà amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, abans que el govern espanyol aprovi aquest divendres en el consell de ministres el projecte dels pressupostos per al 2019, segons han informat fonts del partit lila a Europa Press. L'objectiu de la trobada, assegura Podem, és "vigilar" que els comptes que arribaran al Congrés garanteixin el compliment de totes les mesures incloses en el pacte que la formació de Pablo Iglesias i el PSOE van firmar l'octubre passat.

En una entrevista a Europa Press, Echenique ja va avançar que havia demanat a la ministra d'Hisenda un esborrany dels pressupostos i una reunió després del dia de Reis per evitar que es produeixin "incompliments" com l'aprovació del decret d'habitatge el desembre pel govern socialista, que Podem confia que es rectifiqui. El decret no inclou mesures per limitar els preus dels lloguers, tal com van acordar l'octubre passat. "Una vegada hi ha hagut acord, només hi ha un debat: que s'ha de complir l'acord firmat. Aquesta mesura hi ha de ser, hi ha d'haver un compromís, amb data i procediment perquè això es posi en marxa", va reclamar el número tres de Podem en una entrevista dimarts passat a La Sexta.

"Podem ha sigut qui ha defensat aquest acord amb més vehemència", ha assegurat en una roda de premsa celebrada al Congrés la portaveu adjunta de Podem, Ione Belarra, que també ha explicat que, tot i que el contacte del seu partit amb Hisenda és "permanent", han arribat a tenir dubtes en algun moment que l'executiu de Sánchez tingués realment interès a presentar els pressupostos.