EN DIRECTE: Treball inspeccionarà els acomiadaments que es produeixen durant la crisi del coronavirus

Noves mesures del govern espanyol per la crisi del coronavirus en matèria laboral. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que es faran inspeccions per revisar tots els expedients d'acomiadaments que s'estiguin fent i, en cas que hi hagi "frau", les empreses hauran de tornar "fins l'últim cèntim, inclosa la prestació d'atur".

A més, al consell de ministres s'ha acordat que Pedro Sánchez celebrarà la tercera reunió amb els presidents autonòmics aquest diumenge. E president espanyol va prometre que en faria una setmanalment i ja serà la tercera des que es va iniciar la crisi pel coronavirus. A la reunió extraordinària d'aquest divendres hi han participat presencialment pel president, Pedro Sánchez; Montero; el ministre de Sanitat, Salvador Illa, el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Transports, José Luis Ábalos, i la de Defensa, Margarita Robles. Per videoconferència hi han participat la resta d'integrants de l'executiu espanyol.

Aquest consell de ministres extraordinari ha servit també per oficialitzar la pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril, autoritzada per la cambra baixa dimecres en un ple que es va allargar fins a les dues de la matinada. Arriba també el dia en què s'ha conegut la xifra màxima de morts per coronavirus a Espanya en les últimes 24 hores, 769, tot i que l'augment de contagis detectats ha estat el mínim des que es va decretar l'excepcionalitat. Per fer front des de l'àmbit sanitari a la pandèmia, Illa ha anunciat la inversió en material ha ascendit fins als 578 milions d'euros.