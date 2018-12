La Moncloa: “No hi ha seguretat jurídica fora de la Constitució i l’Estatut”

La molt anunciada reunió del consell de ministres de Pedro Sánchez a Barcelona s’ha acabat produint aquest divendres a la Llotja de Mar de Barcelona, enmig d’un clima de protestes independentistes, i amb l’obsessió de l’executiu de transmetre normalitat. La ministra portaveu, Isabel Celaá, i la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, han comparegut en roda de premsa des del mateix edifici on s’ha fet la reunió, envoltat d’un fort dispositiu policial, per explicar els acords als quals s’ha arribat i que inclouen la “declaració de reparació” de la sentència del consell de guerra de Lluís Companys, el canvi de nom de l’aeroport del Prat per incloure-hi Josep Tarradellas i un paquet d’inversions en infraestructures. Tot plegat, un dia després de tancar un comunicat conjunt amb el Govern en què els dos executius es comprometien a seguir dialogant per vehicular una "proposta política" per a Catalunya. La compareixença també ha servit perquè Batet posés límits a aquest comunicat conjunt, que cridava a buscar aquesta proposta dins de la "seguretat jurídica" i que ella ha emmarcat en la Constitució i l'Estatut.

Pel que fa als acords de la Moncloa respecte a Catalunya, hi ha, tal com va avançar l'ARA, mesures i inversions per a la xarxa viària catalana, però en cap cas en relació a Rodalies. S’ha aprovat un paquet de 112 milions d'euros per a la conservació de carreteres i la represa de diverses obres al territori. Així mateix, també s’ha donat llum verda al canvi de nom de l'aeroport del Prat pel de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas. Una decisió que la Moncloa ha volgut fer com un "gest" simbòlic per demostrar la voluntat de diàleg de Pedro Sánchez.

Celaá ha fet una valoració ”molt positiva” de la trobada d’ahir entre Sánchez i Torra i ha afirmat que el “diàleg dins de la Constitució durà a encarrilar el conflicte de Catalunya”. En la línia del que diu el comunicat pactat entre els governs: “Suposa un avenç”. Batet, per la seva banda, ha assegurat que el dret a l’autodeterminació “no existeix” i, per tant, “no hi cap a l’ordenament jurídic”, i a més, segons ella, “no resol el problema de fons”. Pel que fa a la referència a la “seguretat jurídica”, Batet ha afirmat que “no hi ha seguretat jurídica fora de la Constitució i dels Estatuts”. La ministra ha resumit en “diàleg i llei” el comunicat acordat amb el Govern, i ha considerat “imprescindible” que hi hagi un “diàleg transversal” entre forces polítiques, sense aclarir si la proposta final pot anar més enllà d’una proposta de reforma de l’Estatut.

Celaá també ha volgut distanciar-se de les pulsions “recentralitzadores” del PP i Ciutadans i ha considerat que “l’aplicació perpètua del 155 no aporta cap resposta política” a la qüestió catalana.

”Hem aprovat assumptes de molta importància”, ha afirmat Celaá, que ha recordat en la seva intervenció l’agressió a un periodista d’Intereconomía durant les protestes, i ha agraït als cossos policials la feina i els ha felicitat pel seu “magnífic exercici de coordinació”. Celaá ha afirmat que la convocatòria del consell de ministres a Barcelona és un acte “d’afecte“ i ha valorat de manera positiva la reunió d’ahir entre Sánchez i Torra.

Fora dels assumptes relacionats estrictament amb Catalunya, durant el consell de ministres s’ha tramitat la reforma proposada per la comissió general de codificació per modificar el Codi Penal de manera que qualsevol comportament sexual contra la dona contra la seva voluntat sigui considerat agressió sexual, o violació en cas que hi hagi penetració, eliminant la codificació d’abús, existent en l’actual Codi. També, com s’havia anunciat, s’ha aprovat l’augment del salari mínim interprofessional fins als 900 euros i la pujada del sou dels funcionaris

La Moncloa treu ferro a les protestes i al dispositiu policial

El govern espanyol ha tret ferro a les protestes d'aquest divendres a Barcelona, argumentant que formen part de la "normalitat" democràtica: "Sempre que hi ha un govern hi ha gent que protesta", han dit fonts de la Moncloa abans de la roda de premsa, assegurant que de camí al consell de ministres, els membres del govern de Sánchez també han sigut aplaudits.

Les mateixes fonts han tret ferro al desplegament policial a la capital catalana, que han qualificat d'"absolutament normal", "raonable" i similar al que es va fer quan el govern espanyol es va reunir a Sevilla, segons fonts de la Moncloa. Han arribat a assegurar, en aquest sentit, que el dispositiu policial en un dia de Barça-Madrid és més gran. Altres fonts de l'executiu central, en canvi, han admès que els desplegament d'agents és major que el de Sevilla perquè el risc era "més gran".

Els missatges que ha volgut fer arribar el govern espanyol, en tot cas, han sigut en tot moment de normalitat, i per això Sánchez ha arribat a la Casa Llotja de Mar des de l'hotel on estava allotjat (a uns 300 metres) a peu. Fonts del seu govern han explicat que el president espanyol buscava donar una imatge de "proximitat".