L'exsenador d'ERC Santi Vidal defineix com a "hipòtesis atrevides" les seves afirmacions sobre l'1-O

L’exsenador d'ERC i exmagistrat Santiago Vidal ha assegurat davant del jutge que investiga l'organització de l'1-O que les seves afirmacions sobre l'1-O durant una sèrie de conferències polítiques eren "hipòtesis atrevides". Segons fonts judicials pròximes al cas, Vidal ha dit al jutge que aquests plantejaments "en cap cas eren certs". L'exmagistrat ha declarat com a investigat aquest dimarts, juntament amb l'excomissionat Carles Viver Pi-Sunyer.

Les afirmacions de Vidal, que va arribar a assegurar que el Govern tenia accés a les dades fiscals dels catalans, és el que va donar origen a la investigació que dirigeix el jutjat d'instrucció número 13 arran d'una querella de Vox i que s'ha transformat en una causa general per l'organització del referèndum amb una trentena d'investigats.

Segons les mateixes fonts judicials, Vidal -que només ha contestat a la seva advocada- s'ha limitat a parlar sobre les afirmacions que va fer en aquelles conferències i que la seva defensa entén que són l'únic objecte d'investigació.

Vidal ha admès que havia d'haver parlat en "futur" i no en present, que les seves paraules s'han d'entendre "en el context d'una xerrada política" i que "no es corresponen amb la realitat". Aquest dimarts també ha declarat l'expresident del Consell Assessor per la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, que ha assegurat que el seu paper en l'1-O es va limitar al d'un "assessor tècnic" que feia propostes per a diferents organismes, segons fonts pròximes al cas.

540x306 El president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Vives i Pi-Sunyer, abandonant aquesta tarda la Ciutat de la Justícia / EFE El president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Vives i Pi-Sunyer, abandonant aquesta tarda la Ciutat de la Justícia / EFE

Demana tornar a fer de jutge

Segons fonts pròximes a l'exsenador d'ERC, Santiago Vidal ha cursat una petició davant del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per tornar a exercir com a jutge després que s’esgotin els tres anys de suspensió que li va imposar aquest organisme el 26 de febrer del 2015 per haver redactat un esborrany de Constitució catalana.

El CGPJ té sobre la taula la petició de l’exjutge i ara haurà de decidir. Segons fonts judicials no hi ha precedents d’un cas similar, ja que Vidal es troba ara investigat en el jutjat de Barcelona que porta la causa per l’organització de l’1-O. La doctrina només estableix que un magistrat ha de deixar d’exercir quan se li obri judici oral però no mentre manté la condició d’investigat.