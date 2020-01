JxCat i ERC evidencien el trencament al Parlament i deixen la legislatura en l'aire

La legislatura a Catalunya penja ara mateix d'un fil. Només començar el ple, aquest dilluns, el president del Parlament, Roger Torrent, ha comunicat que no comptabilitzarà el vot del president de la Generalitat per "garantir l'efectivitat" dels acords que es prenguin al ple. Una decisió que representa l'assumpció de la resolució de la Junta Electoral Central que deixa sense escó el president del Govern, Quim Torra. L'anunci s'ha fet sense acord amb JxCat, de manera que ha sigut el mateix Torra que ha demanat la paraula per queixar-se i reclamar al president que reconsideri la decisió: "Es posa en perill la continuïtat de les institucions".

▶ Torrent anuncia que no comptabilitzarà el vot de Torra. Segueix el ple a https://t.co/aWRFLbbGBQ pic.twitter.com/7e8dpoFhd0 — ARA Política (@ARApolitica) January 27, 2020

El cap de l'executiu ha intervingut des del faristol -com a president pot demanar intervenir en el ple quan vulgui- per reclamar al president del Parlament que defensi els seus drets. A parer seu, la decisió és "il·legal" i s'ha de revertir, ja que defensen que ni la JEC ni el secretari general del Parlament són competent per retirar l'escó d'un diputat.

Així, Torra ha recordat que el ple va votar el 4 de gener que seguia sent diputat i president i que això no pot quedar en paper mullat. "És impossible aconseguir la independència si no posem la línia vermella al respecte a la voluntat popular", ha dit el president. "Ara són simbòliques les decisions del Parlament?", s'ha preguntat dirigint-se a Esquerra, que no ha aplaudit la intervenció del cap de l'executiu. En una imatge inèdita, quan Torra ha acabat, només els consellers de JxCat s'han aixecat de l'escó per donar suport al cap de l'executiu.

El president ha donat un ultimàtum al president del Parlament sense especificar quina serà la seva resposta. Un dels escenaris sobre la taula és la convocatòria d'eleccions anticipades, malgrat que el grup de JxCat ha evitat pronunciar-se sobre aquest escenari. "El president no acceptarà que se li retiri l'escó", asseguren des del seu entorn. Ara bé, l'avançament electoral tampoc és una solució de consens dins de Junts. Fins ara, tant l'expresident Carles Puigdemont com Lledoners s'han pronunciat a favor de mantenir l'estabilitat de la legislatura.

JxCat no vota i Esquerra carrega contra els gestos "estèrils"

Des del faristol, el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha reclamat a Torrent que "defensi els drets" del president de la Generalitat, mantenint el seu escó. "Té l'oportunitat de refer la unitat de l'independentisme", ha dit Batet, demanant-li que suspengui el ple i trobi una "solució" perquè Torra segueixi votant. Torrent, però, ha rebutjat fer-ho i JxCat ha decidit no votar durant el ple en solidaritat amb el president del Parlament. "Si el president no pot exercir els seus drets, el grup no votarà", ha acabat.

651x366 Torra conversa amb alguns diputats de JxCat en un dels recessos del ple d'aquest dilluns. Just darrere de Torra, hi ha el diputat de la CUP Carles Riera / CÈLIA ATSET Torra conversa amb alguns diputats de JxCat en un dels recessos del ple d'aquest dilluns. Just darrere de Torra, hi ha el diputat de la CUP Carles Riera / CÈLIA ATSET

En la mateixa línia s'ha expressat el diputat de la CUP Carles Riera, que ha considerat que defensar el diputat Torra és "defensar la sobirania" del Parlament. "Avui tenim l'ocasió i l'oportunitat de demostrar que encara hi ha esperança", ha apuntat.

La CUP demana que es defensin els "drets democràtics" de Torra començant pel "seu dret a vot" Segueix el ple a https://t.co/aWRFLbbGBQ pic.twitter.com/UZLhCKtRav — ARA Política (@ARApolitica) January 27, 2020

Per la seva banda, però, el president del grup republicà, Sergi Sabrià, ha defugit desobeir, defensant que un gest així seria "estèril" i deixaria en entredit totes les votacions del Parlament, inclosa la dels pressupostos del 2020. "Som aliats, no rivals", ha dit el republicà dirigint-se al president de la Generalitat. “El futur són els pressupostos i la taula de negociació, i ambdues iniciatives han d’estar liderades pel govern i el president Torra", ha resumit.

▶ Sabrià a Torra: “Nosaltres no som el rival som el seu aliat” pic.twitter.com/H6C43WdhDX — ARA Política (@ARApolitica) January 27, 2020

En tot cas, després del debat i que es fes evident la divisió independentista, el president del Parlament ha sotmès a votació el pressupost de la cambra. L'únic punt que, juntament amb els comptes de la Sindicatura de Greuges, de Comptes i Consell de Garanties, s'havia de sotmetre a votació aquest dilluns. JxCat no ha participat en cap d'elles i Torra s'ha absentat de l'hemicicle.

El resultat ha sigut que el Parlament ha tombat el seu propi pressupost ( també va generar una crisi entre socis sense precedents) i el del Síndic de Greuges i ha aprovat els números del Consell de Garanties Estatutàries i la Sindicatura de Comptes.

Reunió que acaba amb desacord

La tensió entre JxCat i ERC s'ha fet definitivament explícita aquest matí, quan ha transcendit una carta del secretari general del Parlament, Xavier Muro, que ordena retirar-li l'escó a Torra. A falta de poques hores per l'inici del ple d'aquest dilluns (15h), Muro, ha donat instruccions als serveis de la cambra per retirar l'acta de diputat a Torra. En una carta dirigida a la mesa, a la qual ha tingut accés l'ARA, Muro argumenta que la situació de Torra ha canviat després que la setmana passada el Tribunal Suprem (TS) no suspengués la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de treure-li l'escó. "Modifica la situació que fins ara permetia argumentar en favor de la no executivitat de l'acord de la JEC del passat 3 de gener", afirma.

Arran d'això, la majoria independentista ha mantingut una reunió a tres bandes que ha acabat amb desacord.

Després de converses entre independentistes, ERC ha fet finalment aquest migdia la seva proposta per resoldre l'atzucac. La idea dels republicans, segons ha explicat el líder d'Esquerra a la cambra, Sergi Sabrià, és deixar "en suspens" la condició de diputat de Torra. Què vol dir això? Doncs que el seu vot no sigui comptat mentre es recorre a la justícia i s'intenta a través dels tribunals que ho torni a ser. També ha llençat un dard contra JxCat, recriminant-li que aposti per una "desobediència estèril" que, ha vaticinat, no donarà fruits. Pels republicans, la disjuntiva és "acabar amb la legislatura amb una desobediència simbòlica o plantant cara a l'Estat blindant el Parlament". També ha volgut deixar clar que el seu partit no vol eleccions perquè veu prioritari aprovar els pressupostos catalans.

Des de JxCat sostenen la tesi contrària. En roda de premsa, el líder de JxCat, Albert Batet, ha lamentat que Torrent hagi retirat l'escó al president avalant la carta del secretari general i li ha reclamat que rectifiqui. "Emplacem a Torrent a trobar el marge jurídic i polític per defensar els drets i la sobirania del Parlament", ha dit, "necessitem saber si la cambra està en mans dels representants dels ciutadans, la decisió final és política i del seu maxim representant, Roger Torrent", ha acabat. El vicepresident de la cambra, Josep Costa, també ha dit que la "millor manera" de garantir l'estabilitat del Govern i l'aprovació dels pressupostos és mantenir l'acta de diputat de president. A parer seu, si la majoria independentista accepta que se li retiri l'escó, tampoc podrà protegir la presidència de la Generalitat quan li sol·licitin. Ara bé, ha defugit parlar d'avançament electoral assegurant que això és una cosa que li competeix només al president.

Des de l'oposició, Ciutadans, el PSC, el PP i també els comuns han reclamat que Torra acati la decisió de la Junta Electoral Central, asseverant que no hi ha marge. En diferent mesura -els comuns han denunciat la "injustícia" que suposa-, han reclamat convocar eleccions. Això sí, els de Jèssica Albiach han reclamat que abans s'aprovin els pressupostos i es mantingui a la presidència fins llavors encara que sigui sense escó.