La secretària general d'ERC, Marta Rovira, es mostra disposada a presidir la Generalitat

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, no ha tancat la porta a presidir la Generalitat en el cas que els republicans guanyin les eleccions com apuntava ahir el vicepresident Oriol Junqueras en una carta enviada a la militància. "Tots estem disposats i disponibles per al que calgui", ha afirmat la número 2 de la llista d'ERC en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio'. "Tots farem el que calgui", ha afegit la secretària general d'ERC, que ha agraït les paraules de Junqueras, que va assegurar que "la República té nom de dona", u nes paraules que Rovira considera que realitza "en un moment complicat i que fa amb la millor de les voluntats".

En qualsevol cas, Rovira ha anotat que "aquest procés no va de noms, no va de lideratges ni de protagonistes: el Procés és de la gent". "Tothom ha de deixar pas perquè flueixi. Nosaltres ens sentim amb forces per seguir endavant", s'ha limitat a dir. Sigui com sigui, ha assenyalat que l'objectiu del 21-D "és restituir institucions del país en coordinació amb el Govern legítim". De fet, ha fet una crida a la participació i a tornar a guanyar a les urnes: "Ara hem d'anar absolutament a totes. L'Estat ha convocat unes eleccions, i són el referèndum que no s'han atrevit a celebrar".

Tot i subratllar que "són unes eleccions il·legals", la secretària general d'ERC ha remarcat que ara el que cal és "derrotar el bloc del 155 i fer la República". "Tenim el repte de tornar a revalidar el mandat democràtic que ens van donar els ciutadans", ha sentenciat, una empresa, la d'entomar aquest mandat, que es farà " amb tres candidatures diferents que compartim objectius".

Pel que fa a les declaracions d'Anna Simó, que va afirmar que la via unilateral no ha resultat efectiva, Rovira ha destacat: "Hem demostrat que podem posar les urnes, però l'Estat ens ha ensenyat que no s'havia deslliurat del franquisme, ha tret el pitjor vessant. El dia 21 batallarem contra tot això per construir la República".

També ha volgut posar l'accent en el fet que els resultats s'analitzaran en profunditat a Europa: "Tenim un repte sobre la taula i tenim més gent que mai pendent de Catalunya. La comunitat internacional estarà atenta als resultats que surtin el 21-D, i a nosaltres només ens queda el camí de la democràcia guanyant les eleccions".