La segona volta de la investidura, a les mans de Llarena

Jordi Turull no aconseguirà la majoria absoluta en la primera volta de la investidura. Ara, segons la llei de Presidència i del Govern, el candidat a la presidència es pot sotmetre a una segona votació i ser investit per majoria simple. Ara bé, que es pugui produir aquest segon ple està en mans del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que pot enviar Turull a la presó demà.

Tanmateix, en cas que es pogués produir, tampoc està garantida la investidura: la CUP manté l'abstenció i fonts jurídiques expliquen que no hi hauria temps perquè el president, Carles Puigdemont, i el conseller Toni Comín renunciïn a l'acta de diputat abans de dissabte i garanteixin els 66 vots d'ERC i JxCat enfront dels 65 de l'oposició.

En la darrera reunió de JxCat a Brussel·les amb el president, segons fonts consultades per l'ARA, Puigdemont va fer un discurs de "responsabilitat" per evitar noves eleccions i es va mostrar disposat, 'in extremis', a renunciar a l'escó.

Els tràmits per renunciar a l'acta del diputat passen perquè primer es comuniqui al Parlament i, després, els nous diputats recullin les credencials a les respectives juntes electorals. Un cop siguin entregades, els membres del Parlament les han de presentar al registre de la cambra catalana juntament amb la declaració de béns i el compromís de respecte a l'Estatut i a la Constitució.

A més, diverses fonts jurídiques consultades dubten de si hi poden haver canvis en els diputats perquè consideren que la primera i la segona volta de la investidura són el mateix ple.

Tornar a la presó?

Demà, divendres, Turull està citat a Madrid perquè el jutge li comuniqui la interlocutòria de processament i decideixi si el manté amb llibertat provisional o el torna a tancar a la presó de manera preventiva fins al judici. Turull està citat juntament amb cinc diputats més –Marta Rovira, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Josep Rull– a qui Llarena també comunicarà per quins delictes seran processats.

Turull va sortir en llibertat provisional just abans de la campanya electoral del 21 de desembre després d'estar tancat un mes a Estremera compartint cel·la amb Josep Rull.

En funció del que decideixi, el Parlament podrà seguir o no amb el ple d'investidura. Un cop més, la política catalana està en mans dels tribunals.