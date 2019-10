ERC i JxCat abandonen una comissió de l'Ajuntament i reclamen a Colau "decisions" després de la sentència

Esquerra i JxCat han abandonat aquest dilluns la comissió de drets socials, cultura i esports i tampoc no participaran en la resta de comissions ordinàries que l'Ajuntament de Barcelona celebra entre avui dilluns i demà dimarts. Segons han anunciat els regidors a l'inici de la sessió, els grups s'absentaran en protesta per les circumstàncies excepcionals arran de la sentència del Suprem i la "regressió" de drets. Tots dos grups han retret al govern de Colau que la setmana passada se suspengués el ple extraordinari que s'havia previst després de la sentència. A més, també han lamentat que l'alcaldessa no participés en la trobada de dissabte entre Quim Torra i els alcaldes de Girona, Lleida i Tarragona.

A l'inici de la comissió, la regidora republicana Montse Benedí ha assegurat que només fa una setmana es coneixia la "sentència de la vergonya". "Estem davant d'una regressió de drets que afecta tots els ciutadans", ha assenyalat, i ha indicat que els regidors no poden participar en la comissió quan no s'ha celebrat un ple extraordinari per la condemna del Suprem.



A més, també ha criticat que ERC no ha pogut mantenir els contactes que hauria "desitjat". "No hem vist voluntat en el govern", ha lamentat. Benedí també ha afegit que treballaran per "tornar a la normalitat" i per la llibertat dels presos. "Seguirem treballant sense defallir", ha conclòs.



En una línia similar s'ha expressat abans de les comissions Ernest Maragall, que ha explicat que espera poder reunir-se amb l'alcaldessa Colau. Maragall també ha criticat la visita d'aquest dilluns de Pedro Sánchez a Barcelona i la falta de diàleg amb el Govern.