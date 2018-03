Una setantena de persones ja han participat en el dejuni col·lectiu per la llibertat dels presos polítics

Una setantena de persones ja han fet el dejuni col·lectiu organitzat per l'ANC per exigir la llibertat del presos polítics i demanar que es faci possible la tornada dels exiliats. L'acció es duu a terme en centres cívics i locals d'entitats o institucions, i els participants només prenen aigua durant un mínim de dos dies i un màxim d'una setmana, segons les seves possibilitats. Els dejunadors i els espais es van rellevant per tal que l'acció tingui difusió i teixeixi "lligams solidaris en cada població", segons explica l'ANC a la web de la iniciativa.

"Costa una mica d'entendre. És com portar un llaç groc. La gent pensa: vols dir que amb això farem res? I mira el que ha provocat el de Pep Guardiola". El coordinador del dejuni que s'està fent a Montserrat, Vicenç Relats, qualifica la seva experiència en primera persona com a "molt especial i enriquidora". "Tot un seguit de persones es troben per fer una activitat de solidaritat i denúncia", explica Relats, i afegeix: "Et sents part d'un engranatge que faran d'altres". Va estar tres dies al monestir només prenent aigua mentre coordinava els participants i els actes "d'acompanyament al dejuni", que acostumen a aplegar una quarantena de persones.

El dejuni, que "no vol ser una vaga de fam sinó una acció col·lectiva", s'està fent actualment a Roquetes (Baix Ebre), al monestir de Sant Pere de les Puel·les i a Montserrat. La iniciativa, sota el títol 'Prou ostatges', ofereix places limitades a un màxim de deu persones dejunant de manera simultània, i va començar el 26 de febrer al convent dels caputxins de Sarrià, a Barcelona. La pròxima localització que prendrà el relleu serà els Lluïsos de Gràcia, a Barcelona, on l’acció reivindicativa es durà a terme fins al 23 de març. També es preveu començar el dejuni pròximament a Mollet del Vallès i a Sant Cugat.

L'acció a Montserrat, que durarà dues setmanes, es tancarà amb un acte divendres 16. Comptarà amb el concert 'Cants a la llibertat presa', de Bernat Vibancos, i amb la presència de la dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal, que explicarà la situació dels familiars dels presos polítics. Durant la setmana es duran a terme diverses activitats i xerrades com ara la presentació de l'associació TeatRe amb R de República o un col·loqui sobre el paper actual de la Crida amb l’exdirigent de l'organització, Àngel Colom. Els dejunadors també rebran la visita de Carme Forcadell.

L'acte que va inaugurar l'acció el va protagonitzar el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, investigat per un delicte d'odi i conegut per posar-se un nas vermell durant els escorcolls del 20 de setembre a la conselleria d'Economia.

Les activitats ajuden a difondre la iniciativa. Relats considera que no s'ha donat a conèixer prou encara, en certa manera perquè l'ANC la va presentar oficialment després que comencés. Tot i així, aquesta setmana les places a Montserrat estan completes i es preveu que el projecte es propagui. L'acció compta amb el suport d'Òmnium Cultural i d'associacions de drets humans com ara l'Associació Catalana pels Drets Civils. Segons Relats, no va dirigida només als independentistes, sinó que és una "acció de denúncia" contra la vulneració dels drets, una reflexió sobre "què estem disposats a tolerar les persones", per prendre consciència de la situació dels que "estan tancats preventivament sense judici" i dels "exiliats votats per la ciutadania".

Jordi Sànchez va enviar un missatge als dejunadors quan va començar la iniciativa en què es mostrava a favor del fet que el dejuni no sigui "una vaga de fam, sense termini conegut". "Aquest dejuni farà més forta la solidaritat, us farà a totes les persones que hi participeu més receptives i més obertes. No cal esperar cap miracle d’aquest dejuni, però sí que la llavor de la dignitat i la llibertat segueixi arrelant en la nostra societat", va dir l'expresident de l'ANC, que mencionava casos com ara Gandhi o Xirinacs com a exemple d'un dejuni, que no es no es fan "mai contra ningú".