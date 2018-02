Mireia Boya marxa del Suprem en llibertat després de defensar que "no hi ha hagut violència a Catalunya"

Mireia Boya marxa del Tribunal Suprem en llibertat, després que la fiscalia i l'acusació popular no hagin demanat mesures cautelars. L'exdiputada de la CUP ha declarat durant més d'una hora davant Pablo Llarena i ha reivindicat el referèndum de l'1 d'octubre. "[Vull] reivindicar que el 80% dels catalans volíem fer un referèndum i el vam guanyar", ha asseverat Boya a la sortida de la seva declaració a les portes del Suprem, on ha assenyalat que "la base d'aquest procés judicial no té sentit i no s'aguanta per enlloc". "No hi ha hagut violència a Catalunya; la gent ha estat exemplar", ha avisat.

També s'ha referit a la declaració d'independència del 27 d'octubre i en seu judicial ha assegurat que la intenció de la formació anticapitalista era que fos "vinculant", però que va veure's "truncada pel cop d'Estat del 155". Segons han explicat fonts presents en l'interrogatori, Boya ha respòs les preguntes del seu advocat i del jutge. No se li ha preguntat ni per l'acatament de la Constitució ni l'article 155, però sí per la seva participació en el Procés. Boya ha explicat que no coneixia el document 'Enfocats' i que la CUP, com a organització assembleària, "mai no el podria acceptar". "No podríem permetre que un comitè estratègic tancat en un despatx decidís", ha apuntat. En declaracions als mitjans, l'exdiputada cupaire ha asseverat que el "comportament dels policies i guàrdies civils no només va ser violent sinó molt poc ètic i lamentable".

Boya és la primera dels sis nous investigats per rebel·lió en la causa contra l'independentisme que declara davant el Tribunal Suprem. La setmana que ve estan citats Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas, Neus Lloveras i Anna Gabriel. Boya ha estat l'única investigada, juntament amb Joan Josep Nuet, que ha marxat sense mesures cautelars després de la seva declaració. L'interrogatori ha començat pocs minuts després de les 11 del matí i amb una comitiva de suport a les portes de l'alt tribunal com la que el 9 de novembre va acompanyar els membres de la mesa del Parlament i el 2 del mateix mes els consellers del Govern de Carles Puigdemont a l'Audiència Nacional.

Els més nombrosos són els representants i simpatitzants de la CUP, que han arribat amb dos autocars vinguts des de Barcelona i Lleida. Han fet acte de presència els diputats Maria Sirvent, Vidal Aragonés i Natàlia Sànchez, així com els exdiputats Albert Botran, Eulàlia Reguant i Gabriela Serra. El rebuig a la repressió judicial va més enllà de les sigles i també han mostrat el seu escalf diputats i senadors d'Esquerra, com Joan Tardà, Gabriel Rufián o Ester Capella, i també del PDECat, com Carles Campuzano, Míriam Nogueras i Sergi Miquel. Per part de Junts per Catalunya s'han desplaçat fins a Madrid les diputades Aurora Madaula i Anna Geli.

En la seva arribada a les portes del Suprem, Boya ha estat rebuda al crit de "no estàs sola" i "ni un pas enrere". Ha arribat en AVE aquest matí a la capital espanyola, i marxarà aquesta mateixa tarda, després que no se li hagin dictat mesures cautelars. Poques hores abans de la seva declaració, Boya ja assegurava a l'ARA que estava "tranquil·la".

540x306 Mireia Boya saluda amb el puny alçat envoltada de policies a les portes del Tribunal Suprem / VÍCTOR LERENA / EFE Mireia Boya saluda amb el puny alçat envoltada de policies a les portes del Tribunal Suprem / VÍCTOR LERENA / EFE

La mateixa Boya s'ha mostrat optimista i a través de Twitter ha donat les gràcies per les mostres de suport. "Cap ben alt, puny alçat i un somriure. Guanyarem", ha escrit en una piulada, en la qual també ha tingut un record per a Muriel Casals.

Avui us sento a tots molt a prop, i som més de 2M. Penso en la @murielcasals que fa 2 anys ens va deixar. Penso en tots els que han lluitat x la llibertat i ja no hi són. I res, que gràcies: cap ben alt, puny alçat i un somriure. Guanyarem #República — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 14 de febrero de 2018

Reivindicació de l'1-O

Tanmateix, l'exdiputada de la CUP ja va avisar dilluns que no farà com la resta de membres encausats i no renunciarà als passos que ha portat a terme l'independentisme. Al contrari, té previst reivindicar el referèndum de l'1 d'octubre i els resultats que en van sorgir. En una roda de premsa dilluns a Lleida, va subratllar que ni retractant-se s'ha concedit la llibertat provisional a alguns dels investigats, cosa que evidencia que es tracta d'un "judici polític". Per això, Boya deixarà clar al magistrat que no renunciarà als seus plantejaments.

Un cop Boya ja ha accedit a les portes del tribunal, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha assegurat en declaracions als mitjans que la "solidaritat és la nostra millor arma". "L'estat espanyol es una maquinària repressiva que persegueix i pretén atemorir", ha apuntat Sànchez, però ha afegit: "No ens fa por i continuarem lluitant per la República catalana. La repressió a la dissidència no ens atemoreix". Sobre la possibilitat que s'imposin mesures cautelars, Sànchez no ha volgut fer "cap previsió perquè pot passar qualsevol cosa". Al seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha criticat que el "projecte" de l'Estat per a Catalunya sigui la "repressió". "121 dies d'empresonament de Sànchez i Cuixart i 104 de Forn i Junqueras. Ostatges de l'Estat", ha lamentat.