El sobiranisme omple la plaça de Sant Jaume per denunciar la "repressió" de l'Estat i reivindicar l'1-O

La plaça de Sant Jaume, plena a vessar, s'ha erigit aquest dijous en un dels espais de protesta contra la detenció del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, i els escorcolls policials a la seu d'Òmnium Cultural. Centenars de persones s'han manifestat per denunciar la "repressió" de l'Estat, i els partits i les entitats sobiranistes -inclosos els comuns i els sindicats- han mostrat unitat en la resposta.

"Llibertats presos polítics!", "Unitat!" i "Ni un pas enrere" han sigut alguns dels crits que s'han sentit durant la tarda. A la plaça s'hi ha improvisat un escenari on, entre d'altres, han comparegut junts el president del Parlament, Roger Torrent; la seva predecessora, Carme Forcadell; els vicepresidents de l'ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri; el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, líder dels comuns, Xavier Domènech, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, i els diputats de JxCat Quim Torra i d'ERC Alba Vergés, entre d'altres.

"És evident que les nostres idees molesten l'estat espanyol. No trobaran cap indici de malversació pública a Òmnium. No rebem cap euro de la Generalitat. Només hi trobaran hores de treball i determinació per seguir avançant com un sol poble cap a la República", ha sentenciat Mauri. El dirigent d'Òmnium, entitat que per ordre del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona ja va ser escorcollada al mes de gener, ha insistit que no cediran davant la "repressió": "Pretenen que callem, i no saben que el nostre compromís amb el país és insubornable".

"Denunciem un cop més la repressió de l'Estat. Ni callarem ni retrocedirem ni un pas. L'1-O no és cap crim. Els organitzadors van permetre a tot un poble votar", ha expressat de la seva banda el diputat de JxCat Quim Torra. El nou president de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha estrenat el càrrec aquest mateix dijous: "Prou de resoldre un problema polític amb la policia", ha sentenciat davant del Palau de la Generalitat, on Molons té el despatx.

De la seva banda, la presidenta del PDECat, Neus Munté, ha subratllat que "Òmnium ha fet sempre les coses de manera impecable". "Diem prou a la persecució i l'amenaça", ha conclòs. El diputat de la CUP Carles Riera també ha assistit a la manifestació: "Si en toquen una, ens toquen a totes", ha assegurat, i ha reivindicat la necessitat d'implementar la República com a única manera de combatre la "repressió de l'Estat". "Per què encara hi ha gent que no surt al carrer a protestar? Tenim tots els motius del món per exigir que l'Estat es comporti i deixi de ser antidemocràtic", ha afegit l'alcaldable d'ERC, Alfred Bosch.