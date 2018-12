El PDECat i ERC adverteixen que el seu suport al sostre de despesa no és un 'sí' als pressupostos de Sánchez

El Congrés ha aprovat aquesta tarda el sostre de despesa proposat pel govern espanyol gràcies als vots d'ERC i el PDECat. Com ja van fer en la moció de censura, els dos partits sobiranistes han donat suport als objectius de dèficit i deute per al període 2019-2021 com a gest cap al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tal com ja van avançar aquest dimecres. És una victòria política per a l'executiu del PSOE, però l'aprovació del sostre de despesa té poc recorregut perquè el PP el votarà al Senat la setmana que ve. El text ha estat aprovat per 205 vots a favor, 134 en contra i cap abstenció.

Les dues formacions independentistes han deixat clar que el seu suport al sostre de despesa no implica que donin suport als pressupostos generals de l'Estat, que Sánchez portarà al Congrés al gener. "Que ningú s'equivoqui. Això no és l'avantsala d'un 'sí' als pressupostos. Per a un 'sí' caldria una solució política per a Catalunya. I això no passa per un nou Estatut", ha advertit el diputat del PDECat Ferran Bel.

ERC també ha confirmat que votarà a favor del sostre de despesa i ha subratllat que ho fa com a gest de bona voluntat. "No hem de trencar els pocs, poquíssims, ponts de diàleg amb el govern espanyol", ha subratllat el diputat republicà Joan Margall. Als passadissos, el portaveu del partit a la cambra baixa, Joan Tardà, també ha apel·lat al diàleg: "Hi votem a favor perquè la nostra opció és posar lubricant als rodatges. Es tracta de construir escenaris de diàleg i de negociació per trobar una eina que permeti resoldre el que demana la societat catalana".

Podem, vot crític

Sánchez ha convençut altres partits –Podem, Compromís i el PNB– perquè també hi donin suport. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat que estan molt "satisfets" però que el seu vot és "molt crític". Iglesias ha reconegut també que això tan sols és un primer pas i que, a més, "no garanteix els pressupostos" perquè la majoria del PP al Senat pot bloquejar el sostre de despesa. Malgrat això, el líder de la formació lila ha matisat que pot ser "un avenç".

Quan li han preguntat si pot haver-hi un gir en la posició de l'independentisme respecte als pressupostos, Iglesias ha dit que "s'ha de parlar amb tothom malgrat que es pensi diferent" i seguir treballant. Iglesias, però, ha explicat que des de Podem treballaran en els dos escenaris possibles per "fer tirar endavant" els pressupostos i, també, un possible avançament electoral.

Els ciutadans, al centre

El sostre de despesa que aprovarà el Congrés, el pas previ a presentar els pressupostos, inclou un dèficit del l'1,8% del PIB per al 2019, un 1,1% per al 2020 i un 0,4% per al 2021. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha demanat el vot favorable dels grups del Congrés perquè els pressupostos, elaborats a partir del sostre de despesa, "posen al centre l'interès dels ciutadans". Segons Montero, el govern espanyol "aporta un gra de sorra perquè els serveis públics tinguin una tonalitat diferent".