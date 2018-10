Les suspensions dels diputats enquisten el malestar a la mesa

Les relacions entre els membres de la mesa de JxCat i ERC van arribar al seu moment de màxima tensió política en la crisi entre els socis de Govern sobre les suspensions dels diputats processats per rebel·lió. I, segons diverses fonts consultades per l’ARA, el distanciament entre els membres de la mesa de la llista de Carles Puigdemont i els republicans continua malgrat la voluntat de tots dos partits de recosir aliances. De fet, des del ple del 4 d’octubre, en què van votar contra les suspensions dels diputats i van activar la via perquè poguessin seguir votant, els socis de Govern han deixat de fer les reunions prèvies a la mesa del Parlament. Reunions que servien per coordinar la posició dels membres de la majoria independentista. No es van fer ni el 8 d’octubre, quan el president del Parlament, Roger Torrent, va demanar un informe als lletrats sobre els vots delegats de Puigdemont i els presos de JxCat, ni el dia 9, després que ja amb l’opinió en contra dels lletrats ERC va sumar amb el PSC per deixar sense efecte l’acord de la setmana anterior amb JxCat. Tampoc s’han trobat abans de les últimes reunions de la mesa, en què, ara sí, han votat conjuntament per acceptar que els vots dels quatre diputats de JxCat que no han designat substitut es puguin comptar a les comissions parlamentàries. Divendres passat, a més, van rebutjar les peticions de reconsideració de l’oposició.

Ara bé, les discrepàncies no han acabat. Dimarts va passar més o menys desapercebut, però JxCat es va oposar que, a partir d’ara, es gravin les reunions de mesa. En canvi, ERC, el PSC i Ciutadans van votar-hi a favor.

Fonts parlamentàries de JxCat i ERC treuen ferro al fet que s’hagin aparcat aquestes trobades i argumenten que només es fan quan s’ha de decidir algun afer “transcendental” -malgrat que no es van convocar en els moments de crisi-. A més, no descarten tornar-les a fer en les pròximes setmanes.

Retrets creuats

El malestar a la mesa del Parlament ve de lluny. Fonts de JxCat acusen ERC i Torrent d’haver pres decisions “unilaterals”. Parlen de l’ajornament del ple d’investidura de Puigdemont -alguns diputats consideren que en aquell moment JxCat s’hauria d’haver “plantat” i anar a eleccions-, de la data del ple d’investidura de Quim Torra i de l’episodi de les suspensions. Per la seva banda, fonts d’ERC acusen JxCat i, en concret, el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, de voler “retorçar” el reglament i de fer propostes “estranyes”. Ho exemplifiquen en la investidura a distància de Carles Puigdemont -telemàtica, per delegació o reformant la llei de la presidència i el reglament-, quan l’expresident s’havia compromès en campanya a tornar a Catalunya. Les mateixes fonts també asseguren que les opinions de Costa no són compartides per altres membres del grup de JxCat.

Malgrat el malestar, fonts parlamentàries de tots dos partits mostren la voluntat de solucionar les desavinences. Un dels consultats assenyala que si la tensió es concentra a la mesa és perquè s’hi han hagut de prendre les decisions que generaven més discrepàncies. “Quan ens posem d’acord amb l’estratègia, s’acabaran els problemes a la mesa”, augura.