La tensió s’agreuja als comuns i es personifica en Elisenda Alamany

Un mes i mig després de la dimissió de Xavier Domènech, Catalunya en Comú Podem (CatECP) transita amb dificultat per un camí de discrepàncies i batusses internes. La sortida de l’home de consens ha agreujat la divisió al partit, que ara es focalitza en el grup parlamentari. Concretament, en la figura de la seva portaveu, Elisenda Alamany, inicialment avalada per Ada Colau però ara discutida per determinats sectors de l’espai. El canvi en la correlació de forces entre els vuit diputats dels comuns obliga a una recomposició del grup que fa setmanes que està encallada i que ha polaritzat les diferents ànimes de la confluència.

Tant és així que dimarts alguns diputats de CatECP van fer constar a La Vanguardia el malestar amb Alamany, que representa el sentiment més sobiranista, acusant-la de “desistiment de funcions” per no haver assistit a alguna reunió del grup. El seu entorn, consultat per l’ARA, puntualitza que només s’ha absentat en una ocasió per acudir a una junta de portaveus al Parlament i llegeix aquests retrets com una manera de “desgastar-la” i “forçar que marxi”. Una intuïció que sostenen des de fa setmanes però que ara veuen confirmada. El líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, va anar més enllà i en una piulada a Twitter va mostrar el seu rebuig a aquestes manifestacions: "Alt i clar, en política no val tot i menys les mentides, qui va contra Elisenda Alamany va contra mi".

L' @Elisendalamany promou l'ideari de CatComú: social, municipalista, lliure, sobirà i republicà. Fem cami d'avenç amb la força mobilitzada de les classes popular. https://t.co/gG8rDjCbcV — Francesc Matas Salla (@francescms) 17 d’octubre de 2018

Fonts pròximes a Alamany atribueixen el moviment a representants d’ICV i el pinyol de Colau, que han guanyat pes dins l’espai i que, de facto, han aconseguit el control del grup parlamentari. En aquest sentit, les mateixes fonts es queixen que en la reunió de grup de dimarts, a la qual no va assistir Alamany, se li va assignar un punt “d’importància menor” de cara al ple de la setmana vinent, el que fa referència al pressupost del Parlament.

A preguntes d’aquest diari, els diputats David Cid -ICV- i Susanna Segovia -pròxima a Colau- neguen que hi hagi malestar amb Alamany i consideren “injust” que se li recrimini una suposada falta d’implicació. Cid apunta que les afirmacions publicades no poden haver sortit de ningú del grup parlamentari perquè “no s’ajusten a la realitat”.

Sigui com sigui, és la primera vegada que se censura obertament la portaveu del grup, en un moment en què ha marcat perfil propi amb la reprovació del rei -iniciativa que no va agradar al corrent Comuns Federalistes - i reiterant públicament que dubta que s’estigui respectant el projecte original dels comuns. “Soc portaveu d’uns principis, però si canvien segurament no seré la millor portaveu”, va assenyalar en una entrevista recent a La Xarxa , al·ludint als postulats sobiranistes i progressistes que havia d’encarnar Catalunya en Comú. De fet, el nucli sobiranista del partit prepara un pronunciament públic per canviar el rumb del partit, tal com van avançar La Vanguardia i Nació Digital. Més enllà de la qüestió nacional i del grau d’obertura de l’espai, que són els temes predominants en el xoc entre sectors, els últims dies també s’han observat divergències en altres qüestions com el triple pacte de pressupostos que va proposar Colau per a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l’Estat. Alamany va defensar a La Xarxaque els comuns no s’havien de descartar per als comptes del Govern encara que el PDECat i ERC no se sumin als del consistori barceloní o als de Pedro Sánchez, per bé que Cid, en declaracions a Nació Digital, només veia “raonable” el sí als pressupostos de la Generalitat si l’independentisme entrava en un acord global i, per tant, hi havia corresponsabilitat amb els números de Colau.

Bloqueig al grup parlamentari

Amb la renúncia de Domènech, l’alcaldessa va agafar les regnes de la formació i com a mesura d’urgència va situar Jéssica Albiach a la presidència del grup. Els nous equilibris interns han portat a obrir una negociació per recompodre’l que està bloquejada. El líder d’EUiA, Joan Josep Nuet, va proposar rellevar el coordinador del grup, Marc Grau, i personal tècnic del partit a la cambra catalana a canvi de blindar Alamany al càrrec de portaveu i mantenir la línia política establerta des de l’inici de la legislatura. Però ICV i el pinyol de Colau busquen un canvi més profund. “Volen tornar a començar el debat”, lamenten a l’ARA els partidaris de no tocar “l’essència” del projecte. Ara com ara hi ha hagut algun intercanvi de documents entre els diferents actors, però un acord entre les parts sembla lluny, més encara després que el clima de tensió hagi augmentat.

Tot i que la creació de Catalunya en Comú havia de conduir a la pacificació entre els partits que integren l’espai, les dinàmiques que s’han generat recorden les disputes que es van viure a Catalunya Sí que es Pot.